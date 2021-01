RS Components, Safe Distancing Assistant per il distanziamento fisico

RS Components ha annunciato il lancio della soluzione Safe Distancing Assistant di Pathfindr, azienda entrata di recente tra i partner di RS e specializzata in asset di intelligence grazie al tracciamento della posizione attraverso la connettività.

Progettato per l’uso in ambienti chiusi, come fabbriche, uffici, magazzini e strutture educative, il piccolo e leggero dispositivo può essere facilmente agganciato a un cordino identificativo per avvisare chi lo indossa quando viene superato un limite di distanza sociale.

Il suo design lo rende senza dubbio adatto all’uso in impianti di produzione per il Food & Beverage, dove gli standard igienici devono essere conformi alle norme di sicurezza alimentare.

Il Safe Distancing Assistant di Pathfindr utilizza la tecnologia a banda ultra larga (UWB) per creare un campo di rilevamento completo a 360 gradi, molto più affidabile e preciso di altre tecnologie wireless, come il Bluetooth. Il dispositivo funziona immediatamente senza bisogno di hardware, infrastrutture o connettività aggiuntivi. Ha un’impostazione predefinita di due metri, anch’essa regolabile. Poiché si attiva quando è indossato, non c’è bisogno di ricordarsi di accenderlo e spegnerlo. È completamente ricaricabile tramite il cavo di ricarica USB, che viene fornito in dotazione, e fornisce fino a cinque giorni di utilizzo continuo con una sola carica.

L’assistente per la distanza di sicurezza di Pathfindr è ora disponibile da RS nella regione EMEA.