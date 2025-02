Round di 230 milioni di dollari per QuEra Computing per accelerare lo sviluppo di computer quantistici scalabili tolleranti agli errori

QuEra Computing annuncia di aver completato con successo un finanziamento di oltre 230 milioni di dollari. I fondi saranno utilizzati per accelerare lo sviluppo e la produzione di computer quantistici scalabili e resistenti agli errori, consolidando la posizione dell’azienda come punto di riferimento nell’innovazione quantistica.

L’investimento proviene da nuovi investitori, tra cui Google – supportato dalla business unit Google Quantum AI, SoftBank Vision Fund 2, Valor Equity Partners, e altri. Questi si aggiungono agli attuali investitori di QuEra, tra cui QVT Family Office, Safar Partners e altri principali investitori già coinvolti. Dei 230 milioni di dollari, 60 milioni saranno erogati una volta soddisfatta una condizione preliminare di finanziamento, attualmente in corso. Questo finanziamento convalida i notevoli progressi tecnici compiuti da QuEra in collaborazione con Misha Lukin, Markus Greiner e i rispettivi team di Harvard, nonchè Vladan Vuletic e il suo team del MIT. Tale finanziamento è stato reso possibile, inoltre, grazie ai progressi commerciali ottenuti da QuEra con clienti di rilievo come AIST, nonché alle nuove partnership strategiche instaurate dall’azienda.

“Questo round rappresenta una tappa significativa per QuEra che continua a mantenere la promessa di offrire calcolo quantistico scalabile e tollerante agli errori”, dichiara Andy Ory, CEO ad interim di QuEra. “Dal nostro ultimo round di finanziamento avvenuto nel 2023, abbiamo raggiunto numerosi e impressionanti traguardi scientifici, tecnici e commerciali, incrementando in modo considerevole il valore della nostra azienda. Questo nuovo investimento alimenterà la nostra prossima fase di crescita, consentendoci di fornire soluzioni quantistiche su larga scala in grado di affrontare le sfide aziendali più critiche dei nostri clienti”.

“Siamo convinti che il calcolo quantistico abbia il potenziale per rivoluzionare interi settori, e QuEra è all’avanguardia nel rendere questa tecnologia accessibile e trasformativa”, afferma Kentaro Matsui, Managing Partner di SoftBank Investment Advisers. “Siamo orgogliosi di sostenere QuEra nel suo ruolo pionieristico nello sviluppo della prossima generazione di calcolo, aprendo nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e oltre”.

“In qualità di investitori iniziali di QuEra, siamo lieti sia di incrementare significativamente il nostro investimento e di dare il benvenuto a questo nuovo gruppo di investitori d’eccellenza”, continua Arthur Chu, membro del consiglio di amministrazione di QuEra e managing member di QVT. “Crediamo che questo nuovo apporto di capitale permetterà a QuEra di rafforzare la propria leadership tecnologica e commerciale nel campo del calcolo quantistico tollerante agli errori”.

Takuya Kitagawa, Presidente di QuEra, afferma: “Siamo profondamente riconoscenti per la continua fiducia dimostrata dai nostri investitori attuali ed entusiasti di accogliere nuovi partner strategici che credono nel nostro team e condividono la nostra visione. Il loro supporto rafforza ulteriormente la nostra missione: accelerare l’innovazione costruendo computer quantistici scalabili, utili e tolleranti agli errori”.

Ed Durkin, CFO di QuEra, aggiunge: “Siamo lieti di annunciare questo importante finanziamento di successo. Tutti i nostri principali investitori esistenti hanno dimostrato un forte sostegno partecipando a questa operazione, e siamo entusiasti di accogliere nuovi investitori strategici di alto profilo e competenza, come Google e Softbank Vision Fund, che condividono la nostra visione a lungo termine. Questa struttura di finanziamento, unita al nostro crescente flusso di ricavi organici, ci offre la flessibilità necessaria per raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo e scalare la produzione, fornendo all’azienda un solido margine finanziario per i prossimi anni”.

Con questo finanziamento, QuEra intende:

Accelerare lo sviluppo della tecnologia dei computer quantistici a tolleranza di errore.

Ampliare rapidamente il team di scienziati e ingegneri di livello mondiale, con particolare attenzione ai talenti tecnici e scientifici.

Migliorare le capacità di realizzazione e collaudo, aumentando la produzione per rispondere alla crescente domanda di computer ad atomi neutri ad alte prestazioni.

Ampliare il portafoglio di collaborazioni in ambito co-design, cloud e on-premise con istituzioni di ricerca internazionali, aziende Fortune 500 e programmi governativi.

Il continuo impulso di QuEra evidenzia la crescente domanda del mercato per sistemi quantistici resistenti agli errori, destinati a rivoluzionare settori di business, tra cui quello finanziario, farmaceutico, logistico e della sicurezza informatica.