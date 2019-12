Rosenberger OSI elimina il problema della pulizia connettori nel datacenter

Dal 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) si occupa dello sviluppo di soluzioni innovative di cablaggio strutturato in fibra ottica. La competenza tecnica e l’esperienza acquisite in questi anni ha portato a un ampliamento dell’offerta con servizi consulenziali, quali la pianificazione, l’installazione e la manutenzione delle infrastrutture del cablaggio.

Nel 1998 Rosenberger OSI è entrata a far parte del Gruppo Rosenberger, che offre soluzioni in alta-frequenza, alto-voltaggio e fibra ottica. La società ha sede e stabilimento produttivo ad Augsburg e uffici a Stoccolma, Parigi e Milano. Altri due stabilimenti produttivi si trovano a Tacksony in Ungheria e ad Apodaca in Messico.

I prodotti Rosenberger OSI sono caratterizzati da una ricercata innovazione tecnologica, sia che si tratti di cablaggio strutturato in fibra ottica (linea PreConnect), sia di cablaggio per LAN (soluzioni PerCONNECT e PerCONNECT EcoFlex’IT), sia di sistemi di cablaggio in rame o, ancora, di componenti a fibre ottiche.

Il costante impegno nella ricerca finalizzata al miglioramento continuo, permette oggi all’azienda di proporre prodotti unici sul mercato. Ne è esempio PreCONNECT LOTUS, il dispositivo che risolve il problema della pulizia dei connettori nel datacenter. Ispirato da un processo naturale che caratterizza il fiore di Loto, questo concentrato di tecnologia è in grado di respingere autonomamente ogni forma di sporco: polvere, unto, acqua, evitando l’intervento umano di pulizia.

Le soluzioni e i servizi di Rosenberger OSI possono essere utilizzati ovunque vi siano grandi quantità di dati che devono essere trasferite in modo rapido e sicuro: gestione dati, reti locali, telecomunicazioni e Industria. L’azienda offre un portafoglio servizi riconducibile a cinque macro aree: pianificazione e consulenza per i data center; gestione dei data center; servizi gestiti; servizi di installazione; servizi di consulenza.

Se la tecnologia riveste un ruolo di primo piano, anche una solida politica ambientale e attenzione alla sostenibilità non è da meno. Rosenberger OSI si è infatti impegnat ad accelerare il processo verso il “green IT” attraverso componenti a basso consumo di energia, materiali ecocompatibili, risparmio di materie prime, riduzione drastica dell’energia grigia generata dalla produzione, dal trasporto, dallo stoccaggio e dallo smaltimento.

Innovazione, qualità di prodotti e servizi, politica aziendale. Questi tre fattori insieme hanno concorso a creare una buona reputazione. Dato confermato anche da un brand noto come 3M, che nel mese di settembre ha avviato con Rosenberger OSI una collaborazione per l’assemblaggio e la commercializzazione del connettore 3M Expanded Beam Optical Interconnect con cavi in fibra ottica.

“Nel futuro dell’azienda – spiega Gerald Berg, Sales & Marketing Process Manager Rosenberger OSI – sarà ancora prioritaria la ricerca e lo sviluppo di soluzioni per sostenere i data center. I nostri team di sviluppo sono formati da una trentina di tecnici e collaboriamo con università e istituzioni scientifiche. Tutti i nostri sforzi sono finalizzati a disporre della migliore tecnologia e a usare il know-how acquisito per offrire la migliore risposta alle esigenze dei nostri clienti. Cerchiamo costantemente nuove applicazioni e approcci a nuovi segmenti di mercato. Nell'ambiente dei data center abbiamo sviluppato un'offerta di servizi che comprende consulenza, installazione, documentazione e servizi gestiti, servizi di assistenza 24 ore al giorno tutto l’anno”.