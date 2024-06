Rosenberger OSI introduce il sistema CPQ per innovare l’interazione con i clienti

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), società specializzata in connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, prosegue la sua azione di digitalizzazione introducendo il sistema customX CPQ (Configure, Price, Quote) per i processi d’acquisto interni. L’obiettivo è accelerare i tempi, aumentare la flessibilità e migliorare ulteriormente la soddisfazione dei clienti, sottolinea l’azienda.

“L’introduzione del CPQ segna un passo importante nell’interazione con i nostri clienti e nei nostri processi di gestione degli ordini”, spiega Thomas Schmidt, amministratore delegato di Rosenberger OSI.

Rosenberger OSI ha già implementato con successo un’organizzazione dei processi e attribuisce grande importanza al miglioramento continuo dei flussi aziendali. In quest’ottica, l’azienda ha effettuato un’analisi dettagliata della gestione delle variabili nel processo di gestione degli ordini clienti e ha cercato un software adatto che garantisse velocità, sicurezza e precisione per le numerose varianti disponibili. L’obiettivo era rendere più efficiente l’elaborazione delle varianti, portando avanti allo stesso tempo temi come la sostenibilità, la digitalizzazione e la qualità dei documenti emessi.

Il software customX è stato scelto poiché soddisfa tutti i requisiti dell’azienda relativi a un sistema CPQ. Il software consente di configurare i singoli prodotti, di calcolare i prezzi correnti e di ottenere quotazioni istantanee. L’integrazione perfetta con il processo di produzione fa sì che tutti i documenti pertinenti vengano generati in modo automatico e inviati direttamente alla produzione.

Le funzioni principali del software CPQ sono la configurazione dei prodotti, la determinazione dinamica dei prezzi e la generazione automatica delle offerte. L’applicazione, attualmente utilizzata internamente, in futuro sarà disponibile tramite il web shop online, in modo che i clienti possano configurare e ordinare direttamente.

L’introduzione di customX fa parte di un’iniziativa volta a migliorare l’esperienza del cliente con Rosenberger OSI. Dal lancio del negozio online aperto nel 2020, l’azienda ha sempre lavorato all’ottimizzazione della sua piattaforma di e-commerce. Nel gennaio 2023 sono stati introdotti ulteriori subshop B2B per servire meglio i clienti con esigenze specifiche. I subshop B2B offrono ai clienti una piattaforma di facile utilizzo per ordinare i prodotti in base alle esigenze tecniche e logistiche individuali. Funzioni come la ricerca dei prodotti, il filtro, lo storico degli ordini e la generazione di preventivi semplificano e velocizzano il processo di acquisto.

“Con l’introduzione della piattaforma CPQ, stiamo definendo una base solida per la futura interazione con i clienti e per il processo di ordine. Il risparmio di tempo sarà enorme e le risorse umane liberate potranno essere utilizzate altrove, in modo più soddisfacente”, ha concluso Thomas Schmidt.