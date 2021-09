Rosenberger OSI entra nella German Datacenter Association

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto in collegamenti in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, è un nuovo membro della German Datacenter Association (GDA), gruppo di interesse di operatori e proprietari di data center di tutte le dimensioni, sostenuto da istituti di ricerca e media partner.

L’associazione ha sede a Francoforte sul Meno e offre agli operatori di data center in Germania una piattaforma per permettere loro di rafforzare la crescita del settore e la sua percezione nel business, nella politica e nella società in generale.

La German Datacenter Association rappresenta i suoi membri per quanto riguarda leggi, regolamenti, standard e norme, altre regole e questioni politiche nei comitati pertinenti.

L’obiettivo della German Datacenter Association è migliorare le condizioni generali per l’operatività dei data center in Germania a lungo termine e promuovere gli investimenti nelle sedi tedesche.

Oltre entrare a far parte della German Datacenter Association, Rosenberger OSI punta a stimolare un dibattito qualificato su tecnologia e mercato nel segmento dei data center, nonché avere una collaborazione attiva su standard e norme per il funzionamento dei data center e il supporto di progetti di ricerca pertinenti.