Rockwell Automation investe sulla system integration industriale

Rockwell Automation ha annunciato l'acquisizione di Mestech Services, fornitore mondiale di sistemi di Manufacturing Execution Systems/Manufacturing Operations Systems (MES/MOM), consulenza in soluzioni digitali e servizi per l’integrazione di sistemi.

Mestech è un Rockwell Automation Recognized Systems Integrator, con esperienza nell’applicazione di soluzioni basate su software Rockwell nell'ambito delle tecnologie manifatturiere.

La società acquisita offre servizi di consulenza negli ambiti tecnologico, progettazione e implementazione di soluzioni, assistenza, plant asset management e soluzioni di reclutamento di personale per applicazioni discrete, ibride e di processo in un’ampia gamma di settori, tra i quali life science e automotive.

Matthew Fordenwalt, Vice President and General Manager, Systems & Solutions Business di Rockwell Automation ha detto che "L'acquisizione di Mestech espande le nostre possibilità di sviluppare, in modo proficuo, soluzioni informatiche e servizi connessi a livello globale e di aumentare la capacità di Rockwell di aiutare i clienti a realizzare iniziative di trasformazione digitale. Unendosi alla famiglia Rockwell. Mestech sarà in grado di sfruttarne i prodotti e le soluzioni nelle aree di controllo, processo, soluzioni informatiche energetiche e IoT industriale, tra cui FactoryTalk Innovation Suite, che si avvale di tecnologia PTC, per aiutare i clienti sviluppare le migliori soluzioni possibili e, al contempo, minimizzare i rischi".

Yatin Sankholkar, Managing Director di Mestech ha detto che "Negli ultimi dieci anni, abbiamo trasformato Mestech in uno dei principali fornitori al mondo di servizi di manufacturing execution, con particolare attenzione alla consulenza tecnologica e all'implementazione del software per la gestione operativa. Unendo le forze con Rockwell, saremo in grado di espandere il nostro accesso al mercato e mettere a disposizione di un maggior numero di clienti i ​​vantaggi derivanti dalla nostra consolidata esperienza di settore".