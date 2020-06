La ripresa di Kyocera passa da una nuova stampante A3

Kyocera Document Solutions Italia ha annunciato il lancio di una nuova stampante A3 monocromatica, nata per supportare le esigenze in evoluzione degli uffici moderni in modo sostenibile ed efficiente.

La Kyocera Ecosys P4140dn è la nuova stampante laser della serie Ecosys, tecnologia proprietaria sviluppata nel 1992.

Il nuovo dispositivo di Kyocera stampa con una velocità di 40 pagine al minuto e un tempo di prima copia di 6,3 secondi, con un miglioramento del 16% rispetto ai modelli precedenti, ha una maggiore capacità di memoria (2.560 MB) e una velocità di elaborazione superiore, grazie a un processore CPU di 1200 MHz.

In combinazione con i componenti a lunga durata di Kyocera, la Ecosys P4140dn è una scelta adatta per aumentare la produttività complessiva dei gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni.

Pensata per le aziende di medie e grandi dimensioni, le funzionalità aggiuntive includono la stampa da remoto, grazie alla compatibilità con AirPrint IB-36 Wireless LAN e WiFi-Direct e una maggiore sicurezza dei dati tramite la presenza del Data Security Kit e di una chiave di crittografia fissa oltre che la possibilità di effettuare operazioni a basso impatto acustico con la nuova modalità Quiet Mode.

Come tutti i dispositivi della serie Ecosys, questo nuovo prodotto è sviluppato con una forte attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale: con valori TEC ridotti e rispetto delle normative Energy Star, è possibile aumentare l’efficienza riducendo al contempo la produzione di agenti inquinanti.

In un momento in cui la domanda di soluzioni sostenibili e il timore relativo alla sicurezza dei dati non sono mai stati così elevati, Kyocera Document Solution risponde a queste esigenze, portando innovazione tecnologica anche attraverso un’ampia gamma di soluzioni documentali e applicazioni che permettono di aumentare l’efficienza e la competitività delle aziende.