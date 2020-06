Ripartenza in sicurezza anche in remoto, le soluzioni RS Components

RS Components ha riunito una serie di dispositivi di sicurezza per proteggere e supportare i dipendenti che riprendono a lavorare negli impianti di produzione e nelle attività commerciali, a seguito dell’allentamento delle restrizioni da Covid-19.

Per i dipendenti che lavorano da remoto, RS ha anche realizzato dei kit “home office” per garantire massima efficienza durante il lavoro da casa.

I kit di igiene individuale contengono soluzioni per ridurre al minimo la diffusione di germi e infezioni sul posto di lavoro. Questi kit di base per la prevenzione includono gel igienizzante per le mani per ridurre i batteri e uccidere i germi laddove il sapone e l’acqua non siano facilmente disponibili, mascherine facciali in tessuto non tessuto a 3 strati per uso non medicale e salviette antibatteriche.

I pacchetti RS PRO per l’Home Office includono le soluzioni tecnologiche per garantire ai dipendenti di rimanere connessi e produttivi da remoto, abilitando appieno lo smart working. Sono disponibili due versioni: la prima comprende una webcam USB per PC 720p, una cuffia per PC con microfono e jack da 3,5 mm e un set di altoparlanti per PC 2.1 alimentato tramite USB; l’altra versione contiene una webcam USB per PC 1080p, un set di altoparlanti multimediali per PC 2.1 con funzionalità Bluetooth, FM, USB e AUX e con telecomando e una cuffia per PC con microfono a scomparsa e jack da 3,5 mm.

Oltre a questi kit, RS ha ampliato la già ricca offerta di soluzioni RS PRO inserendo circa 120 nuove varianti di prodotti, con l’obiettivo di supportare ulteriormente la domanda di dispositivi di sicurezza contro il COVID-19. Le novità introdotte spaziano da soluzioni per la gestione degli impianti ai prodotti per la pulizia e l’igiene, dai dispositivi per il lavoro da remoto ai sensori di pressione e di temperatura. Tra i nuovi prodotti figurano ad esempio un termometro a infrarossi senza contatto, dispositivi per la misurazione della temperatura corporea e per l’acquisizione di immagini termiche, oltre a segnaletica da pavimento e da parete.

RS sta inoltre stoccando una serie di pacchetti esistenti nella sua gamma RS PRO per rendere disponibili ulteriori dispositivi di sicurezza per il lavoro a zone, la distanza di sicurezza, la pulizia e altro ancora.

La nuova gamma di kit e pacchetti di misure di protezione RS PRO e le integrazioni della gamma di prodotti individuali sono disponibili nelle regioni EMEA.