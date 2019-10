Ricoh acquisisce Mauden per rafforzarsi nella digital transformation

Con l’obiettivo di rafforzarsi ulteriormente nell’ambito della digital transformation, Ricoh Italia ha acquisito le attività del system integrator Mauden. Quest’ultimo, lo ricordiamo, è stato fondato nel 1987 e ha oggi sedi a Milano e Roma. La sua attività è volta al supporto dell’innovazione nelle aziende attraverso un’offerta specializzata che copre principalmente aree quali data center, infrastrutture IT, intelligenza artificiale e business intelligence.

Con l’acquisizione, che sarà effettiva a partire da dicembre 2019, Ricoh Italia integra un fatturato di oltre 55 milioni di euro, circa 130 risorse con elevate competenze nei settori specifici di attività e un portfolio di clienti attivi che comprende aziende di rilievo a livello sia nazionale sia internazionale.

“Mediante questa acquisizione – commenta Davide Oriani, CEO di Ricoh Italia – possiamo offrire alle aziende soluzioni all’avanguardia e servizi ancora più completi. Grazie al know-how e alle conoscenze congiunte, continueremo a supportare i nostri clienti in modo ancora più efficace e a promuovere sul mercato un’innovazione ai massimi livelli che possa accompagnare le aziende verso nuovi orizzonti di produttività”.

Alberto Mariani, Senior Vice President, Office Service di Ricoh Europe, spiega: “Ricoh punta ad una crescita importante nel mercato dei servizi IT, con una proposta a valore che spazia dall’innovazione per il workplace alle più avanzate soluzioni per l’hybrid cloud. Questo avviene mediante una crescita organica e importanti acquisizioni di aziende leader sul mercato. L’integrazione delle attività di Mauden rafforza la nostra strategia di sviluppo, ponendoci sempre più come un operatore in grado di agire a livello globale, ma anche capace di tener conto della specificità dei differenti Paesi”.

“Siamo certi che la sinergia con Ricoh ci consentirà di giocare un ruolo da protagonista nella sempre più competitiva arena dell’IT – afferma Roberta Viglione, CEO di Mauden ­– ed è per questo che siamo orgogliosi di essere stati scelti. Ora guarderemo insieme al futuro per continuare ad essere un interlocutore di rilievo in grado di affiancare i CIO delle aziende in una trasformazione dell’IT che sia sicura e sostenibile”.

Le attuali operation di Mauden rimarranno separate e verranno sviluppate fin da subito sinergie commerciali con l’obiettivo di portare a una crescita ulteriore nei mercati di riferimento. Davide Oriani assumerà il ruolo di Presidente di Mauden e Roberta Viglione manterrà la carica di CEO.