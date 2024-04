Riassunto: VeriSilicon ha presentato le sue ultime applicazioni IP ad alta efficienza energetica a Embedded World 2024

Potenziare le innovazioni di nuova generazione in vari scenari applicativi





NORIMBERGA, Germania–(BUSINESS WIRE)–VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato la sua dimostrazione a Embedded World 2024 a Norimberga, Germania, Hall 4A Stand 518, dove presenta vari prodotti di consumo essenziali che utilizzano le ultime tecnologie e le soluzioni avanzate dell’azienda.

I servizi informatici unici e personalizzati e i servizi di licenza IP per semiconduttori di VeriSilicon offrono ai clienti soluzioni intelligenti, sicure e altamente adattabili, che interessano un’ampia gamma di aree chiave, come l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (Machine Learning), l’internet delle cose (IoT), l’elettronica di consumo e i dispositivi intelligenti, i centri dati e l’informatica ad alte prestazioni, la sanità intelligente e l’elettronica per l’automotive.

Contatto per i media: press@verisilicon.com