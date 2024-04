Riassunto: Uno studio di Infobip rivela un cambio di paradigma nell’esperienza clienti

VODNJAN, Croazia–(BUSINESS WIRE)–Un nuovo studio dalla piattaforma di comunicazioni globali su cloud Infobip rivela come le esperienze clienti di tipo informale e gli sviluppi di intelligenza artificiale generativa hanno creato un impatto a lungo termine per come le persone e i marchi interagiscono. Infobip ha analizzato oltre 473 miliardi di interazioni di comunicazioni digitali sulla sua piattaforma nel 2023 tra le aziende e i consumatori per identificare le ultime tendenze di messaggistica aziendale a livello globale.





Mentre i consumatori cercano una maggiore connessione con i marchi che acquistano, i canali di messaggistica informale stanno assistendo a un rapido aumento. Nel 2023, Infobip ha registrato un incremento del 137% nei messaggi di app mobile rispetto al 2022, un aumento del 73% nei messaggi dei social, e un aumento del 63% nei messaggi di app di chat.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Marcelo Nahime



Marcelo.Nahime@infobip.com