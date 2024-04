Riassunto: La connettività satellitare intelligente per applicazioni agricole offerta da Intelsat e CNH Smart arriva in Brasile

Il binomio formato dalle due aziende prevede di essere primo sul mercato a offrire il servizio ad aziende agricole remote

MCLEAN, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore di una delle più grandi reti terrestri e satellitari integrate al mondo e CNH (NYSE: CNHI), nota per i suoi marchi Case IH, New Holland e Steyr, hanno concluso un accordo per l’installazione, la connessione e il funzionamento di affidabili terminali satellitari multiorbitali sulle macchine agricole CNH operanti su terreni agricoli remoti del Brasile tramite la rete globale Intelsat.





“La collaborazione di Intelsat – la prima società di comunicazioni satellitari a offrire connettività multiorbitale alle aziende agricole di tutto il mondo – con CNH renderà possibili nuove funzionalità nei luoghi più remoti grazie alla nostra piattaforma di trasmissione dati globale”, commenta Dave Wajsgras, Ceo Intelsat.

