Riassunto: Talkdesk promuove Miles Ennis alla direzione vendite globali, accelerando la crescita internazionale dell’azienda come un innovatore nel settore dell’intelligenza artificiale

L’esperto dirigente nel settore vendite nominato per mettere il turbo all’espansione dell’azienda e alla sua presenza in mercati chiave

Miles Ennis dirigerà le organizzazioni di vendita Talkdesk sia nelle regioni EMEA (Europa, Asia mediorientale e Africa) e Asia-Pacifico sia nelle Americhe successivamente alla sua promozione da vicepresidente senior vendite nelle Americhe a vicepresidente senior vendite in tutto il mondo.

Ennis vanta oltre 20 anni di esperienza da direttore vendite con risultati comprovati presso alcune delle aziende tecnologiche più grandi e con maggiori profitti al mondo.

Le soluzioni per i call center basate sull’intelligenza artificiale (IA) sviluppate da Talkdesk stanno trasformando l’esperienza del cliente (CX) per aziende di tutto il mondo – Talkdesk è stata nominata un Leader nel report G2 Spring 2024 Grid® nella categoria Contact Center con oltre 1.800 recensioni a cinque stelle.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc. una delle principali imprese internazionali nel settore dei call center di aziende di tutte le dimensioni che utilizzano l’IA, oggi ha annunciato la promozione di Miles Ennis a vicepresidente senior vendite globali per contribuire a dare impulso all’espansione e alla crescita continua dell’azienda come un leader nel settore dell’intelligenza artificiale (IA) per la trasformazione dell’esperienza del cliente (CX).





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Christie Blake



pr@talkdesk.com