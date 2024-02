Riassunto: Street Fighter 6 di Capcom vince il titolo di gioco di combattimento dell’anno ai D.I.C.E. Awards!

Il successo mondiale come miglior gioco di combattimento continua dopo la vittoria ai The Game Awards

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che Street Fighter 6 ha vinto il titolo di gioco di combattimento dell’anno alla 27esima edizione dei D.I.C.E. Awards, tenutisi il 15 febbraio a Las Vegas, Nevada.





I D.I.C.E. Awards, arrivati alla loro 27esima edizione quest’anno, sono una delle maggiori cerimonie di premiazione a livello globale e offrono ogni anno a Las Vegas i più autorevoli riconoscimenti del settore dei videogiochi. Quest’anno Street Fighter 6 di Capcom è stato riconosciuto come il miglior gioco di combattimento dell’anno, vincendo il titolo di “Fighting Game of the Year” nel corso della manifestazione.

