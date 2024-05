Riassunto: Cognite Data Fusion® disponibile ora su Google Cloud in Arabia Saudita

Cognite Data Fusion® su Google Cloud offrirà strumenti avanzati di apprendimento automatico e IA per creare informazioni fruibili, migliorare l’efficienza operativa e guidare la trasformazione digitale in diversi settori.

RIYADH, Arabia Saudita–(BUSINESS WIRE)–Cognite, leader globalmente riconosciuto nel settore del software industriale, ha annunciato oggi che il suo prodotto di punta per Industrial DataOps, Cognite Data Fusion ® , è ora disponibile su Google Cloud in Arabia Saudita. Questa collaborazione strategica integra la gestione di dati leader e l’intelligenza artificiale (IA) sicura e affidabile di Cognite con la potente infrastruttura e le capacità di analisi di dati di Google Cloud, consentendo ai clienti di migrare senza problemi i loro dati al cloud, garantendo in tal modo scalabilità, flessibilità e sicurezza, offrendo ai clienti in Arabia Saudita un facile accesso ai loro dati industriali complessi.









