REPLY: Reply promuove l’adozione di M365 Copilot e presenta l’esperienza immersiva “M365 Copilot Experience” durante l’evento Xchange 2024 a Milano.

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply, con la sua company WM Reply, ha stretto una collaborazione con Microsoft per valorizzare e massimizzare le possibilità di Microsoft 365 Copilot. Presenterà il suo potenziale trasformativo durante l’evento Reply Xchange 2024 a Milano, il 15-16 maggio, grazie a un’esperienza immersiva dal vivo.









Come partner dell’Early Access Program (EAP) di Microsoft, Reply ha utilizzato la sua vasta esperienza e le sue profonde competenze per supportare le organizzazioni nel raggiungere rapidi successi con Copilot. Questa collaborazione mira a personalizzare le soluzioni Copilot per specifiche esigenze aziendali, dall’automazione dei task di routine al potenziamento della sicurezza dei dati, dall’accelerazione dello sviluppo delle applicazioni al potenziamento della collaborazione. Una roadmap su misura, sviluppata in collaborazione con Microsoft, guida le aziende nell’implementare e massimizzare le capacità di Copilot.

Comprendendo l’importanza dell’adozione, Reply ha sviluppato un approccio in cinque fasi per garantire che i vantaggi di Copilot M365 siano accessibili a un largo pubblico di aziende. Questo approccio è in linea con la visione del Microsoft AI Lab e si basa sull’integrazione efficace di Copilot nelle operazioni quotidiane. Il modello di maturità Copilot mira ad aiutare i clienti a valutare il loro stato attuale e quello desiderato con Copilot, e a identificare i gap e le azioni necessarie per raggiungere i loro obiettivi:

Approccio: esaminare le possibilità, la preparazione tecnica e l’allineamento con la strategia aziendale. Valutazione: pianificare un pilota in cui coinvolgere gli early adopters in un percorso con misurazioni qualitative e quantitative. Utilizzare i risultati per creare un business case e un piano di roll-out. Adozione: creare un Centro di Eccellenza per Copilot. Comunicare i messaggi chiave e fornire formazione utilizzando un approccio specifico per scenario/funzione. Integrazione: rendere l’uso di Copilot una prassi comune nelle attività aziendali. Gestire un approccio dinamico alla licenza e rimanere aggiornati sulle nuove funzionalità. Estensione: portare il potere di Copilot a una più ampia applicazione.

Ogni anno, il Reply Xchange riunisce leader e innovatori in ambito tecnologico per esplorare le ultime soluzioni e strategie digitali. Quest’anno, Reply presenterà con “AI-Scape Room“, un’esperienza immersiva di escape room virtuale sviluppata da WM Reply e alimentata da Microsoft Copilot per Microsoft 365. Questa esperienza immersiva mostrerà come il Copilot migliori la produttività, la sicurezza e la collaborazione nei processi aziendali grazie all’integrazione avanzata dell’AI.

L’AI-Scape Room è progettata per favorire il lavoro di squadra e la comunicazione mentre i partecipanti collaborano per risolvere enigmi e sfide con l’assistenza delle intuizioni guidate dall’AI di Copilot. L’escape room personalizzata è un’opportunità per tutti i partecipanti di vivere, esplorare e scoprire come utilizzare M365 Copilot, poiché le sfide pratiche forniscono intuizioni preziose sul potenziale dell’AI nel migliorare l’efficienza e il coinvolgimento sul posto di lavoro.

Per ulteriori informazioni sull’approccio di adozione di M365 Copilot di Reply, l’AI-Scape Room e le soluzioni basate su AI di Reply, visita: www.reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

WM Reply

WM Reply è l’azienda del gruppo Reply specializzata nel migliorare la vita quotidiana dei dipendenti attraverso soluzioni per ambienti di lavoro moderni e nel collegare i consumatori ai prodotti e alle esperienze che amano online. Supportiamo i nostri clienti dall’inizio alla fine; progettando e realizzando la loro soluzione e facilitando l’adozione. Ci assicuriamo che i nostri clienti non solo godano dei benefici del cloud, ma che li sfruttino appieno. Siamo riconosciuti come leader nei campi di Sitecore, Dynamics 365, Office 365 e nei prodotti correlati come SharePoint, Power Platform, Yammer e Microsoft Teams. Partner Oro Microsoft per ben cinque volte! Abbiamo un team variegato, famoso per la sua immaginazione, capacità di consegna, passione per la tecnologia e, soprattutto, orgoglio nell’erogazione. www.wm.reply.com

