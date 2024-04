Riassunto: Neuron lancia le API di rete per abilitare una QoE on demand guidata dalle applicazioni per il settore marittimo

Le API (Application Programming Interface, interfaccia di programmazione delle applicazioni) di rete per la gestione di rete su base AI, per fornitori multipli, introdurrà nuove opportunità per applicazioni e servizi marittimi che si affidano a LTE, satellite e Wi-Fi

I fornitori leader di soluzioni marittime VIKAND e FrontM si sono alleati con Neuron per esplorare diversi modalità di utilizzo delle API di rete per trasformare i servizi medici di bordo

MIRAMAR, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Neuron, una piattaforma di gestione QoE per gli oggetti in movimento, ha annunciato oggi che sta mettendo a disposizione le sue API di rete ai fornitori di soluzioni marittime e agli sviluppatori di app per consentire la quality of experience (QoE) on demand guidata dalle applicazioni. Con le API di rete di Neuron, i settori delle crociere, navale, energetico e altro possono reinterpretare la connettività e la QoE per servizi di bordo critici, come quelli medici, di risposta ai disastri, di monitoraggio e gestione remota e altri, con conseguenti standard più elevati di sicurezza e benessere per i passeggeri e l’equipaggio.





