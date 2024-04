Riassunto: NetApp riceve il riconoscimento Google Cloud Technology Partner of the Year Award per Infrastruttura – Archiviazione

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, ha annunciato di avere ottenuto il riconoscimento 2024 Google Cloud Technology Partner of the Year Award nella categoria Infrastruttura – Archiviazione per Google Cloud NetApp Volumes. Per il secondo anno consecutivo NetApp viene premiata per i risultati conseguiti nell’ecosistema Google Cloud, aiutando clienti in comune a implementare soluzioni che consentono loro di trasferire, implementare e gestire facilmente dati e carichi di lavoro in Google Cloud senza bisogno di ricostruire l’architettura delle applicazioni.





“I riconoscimenti Google Cloud Partner Award celebrano il valore e l’impatto trasformativo che i partner hanno creato per i clienti”, spiega Kevin Ichhpurani, Vicepresidente corporate canali ed ecosistema globali presso Google Cloud.

