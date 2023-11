Riassunto: Le cinque principali previsioni sulla sicurezza informatica per il 2024 degli esperti di cybersicurezza di KnowBe4

Le tendenze previste per il 2024 comprendono metodi di cybersicurezza e difesa correlati all’IA, i disservizi alla supply chain provocati dagli attacchi ranswomware, le campagne di disinformazione che portano a schemi di estorsione e altro ancora

Le minacce informatiche sono più sofisticate e complesse che mai e sono in rapida evoluzione visti i continui sviluppi di nuove tecnologie come l’IA. È fondamentale creare una solida cultura della sicurezza per rafforzare il firewall umano di un’organizzazione.

