Riassunto: Interactive Venture Partners annuncia il lancio del suo primo fondo – Interactive Venture Partners Fund LP

GREENWICH, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Interactive Venture Partners ha annunciato la formazione e il lancio del suo primo fondo. Con un impegno iniziale di capitale di 50 milioni di euro, Interactive Venture Partners Fund LP è supportato dall’ufficio di famiglia di Thomas Peterffy, Fondatore e Presidente di Interactive Brokers Group, Inc. Interactive Venture Partners offre capitale a innovatori, imprenditori e fondatori di startup in Europa centro-orientale e supporta queste aziende durante la crescita. Interactive Venture Partners investe in aziende nelle fasi iniziali in vari settori, con un’attenzione ai prodotti e ai servizi tecnologici all’avanguardia, e con team basati principalmente in Europa centro-orientale.





