Riassunto: Integrazione delle mappe di base ArcGIS di Esri in Autodesk Civil 3D e in AutoCAD

I professionisti del settore AEC ora possono accedere ai vasti e autorevoli dati di riferimento geospaziali di Esri tramite la suite di prodotti Autodesk

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–I leader di settore in materia di architettura, ingegneria ed edilizia (AEC) fanno sempre più affidamento sull’interoperabilità dei sistemi informativi geografici (GIS) e di Building Information Modeling (BIM) per ridurre i costi e aumentare l’efficienza nella progettazione edile. A supporto delle organizzazioni AEC, Esri , il leader globale nella location intelligence, e Autodesk , leader di settore nella progettazione e nell’ingegnerizzazione, stanno estendendo la loro alleanza strategica.





“Esri è orgogliosa di portare questa nuova integrazione agli utenti Autodesk e di mettere a loro disposizione una visibilità superiore sulle condizioni esistenti, per decisioni progettuali più informate in grado di ridurre gli impatti ambientali”, è il commento di Kathleen Kewley, direttore di Esri per lo sviluppo globale del business AEC.

