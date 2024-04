Riassunto: GlobalLogic annuncia la ‘piattaforma delle piattaforme’ per rendere possibile l’IA di livello aziendale

L’architettura di una piattaforma prima nel suo genere per unificare e industrializzare soluzioni IA di livello aziendale

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic, un’impresa del gruppo Hitachi, oggi ha annunciato l’architettura di una piattaforma delle piattaforme prima nel suo genere pensata per supportare l’implementazione dell’intelligenza artificiale (IA) di livello aziendale. GlobalLogic ha progettato l’architettura per risolvere problemi cruciali ai quali ogni azienda deve far fronte al momento di rendere operative l’IA e l’IA generativa alla scala necessaria.

Per realizzare il potenziale promesso dall’IA le aziende devono soddisfare vari requisiti sulla sicurezza e privacy dei dati, prevenire perdite della proprietà intellettuale e gestire rischi legali. Inoltre devono individuare un approccio che consenta agilità tecnica mentre prendono forma nuovi modelli, piattaforme e altre innovazioni.

