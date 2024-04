Riassunto: Experian nominata un Leader nel modello di valutazione del 2024 dei vendor IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Fraud Solutions

COSTA MESA, California–(BUSINESS WIRE)–Experian ha annunciato di essere stata nominata un Leader nel modello di valutazione del 2024 dei vendor IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Fraud Solutions (n. documento US51939124, marzo 2024). Per ciascun vendor il report valuta le capacità di rilevazione avanzata delle frodi, l’allineamento alle esigenze dei clienti, la strategia e la road map per l’innovazione.





Experian offre una piattaforma integrata di gestione del rischio di frode e per l’identità digitale che fornisce risultati basati su analisi condotte attraverso una sofisticata orchestrazione. Il report IDC MarketScape osserva che “ Oltre a valutare i dati delle transazioni per rilevare possibili frodi, la soluzione Experian CrossCore include strumenti di autenticazione dell’identità, utilizzando dati riguardanti l’identità stessa, dati approfonditi e utili sui dispositivi, sulle e-mail e sul telefono, dati alternativi sull’identità, dati biometrici compresi quelli comportamentali, password una tantum e verifica dei documenti per confermare le identità e facilitarne la protezione, inclusa la protezione dell’identità sintetica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Michael Troncale



Pubbliche relazioni Experian



+1 714 830 5462



michael.troncale@experian.com