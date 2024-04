Riassunto: Denodo stringe una partnership con Google Cloud mirata al futuro dell’innovazione aziendale tramite la virtualizzazione di nuovi dati e l’integrazione dell’IA generativa

Consente ai clienti di accelerare la produzione di dati pronti per l’IA e attuare facilmente la tecnica RAG (retrieval-augmented generation) con dati aziendali per aumentare i casi d’uso dell’IA generativa

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–GOOGLE CLOUD NEXT, Stand 1362 – Denodo, una delle principali aziende nel settore della gestione dati, ha annunciato una nuova integrazione della piattaforma Denodo con Google Cloud Vertex AI nel quadro della sua partnership. Basata sulla virtualizzazione dei dati, la piattaforma Denodo funzionerà con Google Cloud per mettere in grado clienti in comune di dare impulso a soluzioni innovative combinando funzionalità avanzate di gestione di dati logici con servizi all’avanguardia relativi all’IA generativa, al contempo fornendo accesso a modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) avanzati.





