Riassunto: B2BinPay v19 lanciato con swap istantanei e supporto blockchain ampliato

B2BinPay, la piattaforma fidata di pagamenti su base blockchain, ha pubblicato ufficialmente l'aggiornamento della sua versione 19 per il pubblico. L'aggiornamento vanta diversi miglioramenti, tra cui swap istantanei all'avanguardia e supporto ampliato per vari blockchain. Come sempre, B2BinPay rimane dedicato a fornire una piattaforma fluida e sicura per tutte le transazioni di criptovalute.









Nuovi swap istantanei e tassi competitivi su base VWAP

Gli swap (scambi) sono diventati una strategia preferita per gestire asset digitali dovuti allo scambio diretto di criptovalute tra diversi indirizzi. Si tratta di un approccio contrario agli scambi tradizionali, che utilizzano il sistema dei libri per gli ordini per il trading degli asset.

