Riassunto: atsec AB prima struttura di test su dispositivi medici accreditata IEEE 2621

Siamo stati ufficialmente approvati come Struttura di prova autorizzata IEEE, il che rende atsec AB Stockholm, Sweden la prima azienda in grado di fornire test su dispositivi medici secondo la normativa IEEE 2621. Altre sedi comprendono atsec corporation Austin TX, USA e atsec GmbH Monaco, Germania.

IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers (Istituto degli ingegneri elettrici ed elettronici), è un leader riconosciuto a livello internazionale nello sviluppo di standard tecnici. Ottenere l’autorizzazione come struttura di test dimostra la nostra capacità di condurre valutazioni rigorose e affidabili della sicurezza di dispositivi medici secondo lo standard IEEE 2621.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

