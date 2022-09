Revolut Pay, la funzione di checkout online con pagamento in un clic

Revolut, app finanziaria globale con oltre 20 milioni di clienti, ha lanciato Revolut Pay, una nuova funzionalità di pagamento online sicura che consente ai commercianti del Regno Unito e dello Spazio Economico Europeo di presentare “Revolut Pay” come metodo di pagamento sulle pagine dei prodotti, del carrello e del checkout.

Revolut Pay mira a rinnovare l’ecosistema dei pagamenti rendendo gli acquisti online ancora più semplici poiché facilita i pagamenti diretti, fornendo al contempo la massima sicurezza per gli utenti Revolut.

I pagamenti – spiega l’azienda – verranno convalidati tramite funzionalità sicure come Face ID o sblocco tramite impronta digitale, senza condividere il numero di conto. Questa modalità secondo Revolut aiuterà a prevenire le frodi e a mantenere il denaro degli utenti al sicuro durante gli acquisti.

Revolut Pay è un metodo veloce, semplice e sicuro per effettuare il pagamento online o su dispositivo mobile. I consumatori possono pagare con un solo clic e guadagnare cashback sugli acquisti mentre spendono.

Gli utenti Revolut esistenti possono utilizzare Revolut Pay pagando con le carte salvate o direttamente con il saldo del proprio conto Revolut. Gli utenti non Revolut possono pagare altrettanto facilmente utilizzando carte Mastercard o Visa salvate emesse da qualsiasi altro fornitore.

Secondo la società erogatrice della funzionalità, Revolut Pay risolve i problemi sia dei venditori che dei loro clienti: i commercianti online, infatti, perdono fino all’80% delle loro vendite a causa dell’abbandono del carrello. Mentre gli utenti spesso citano i processi di pagamento online lunghi e confusi e la scelta limitata dei metodi di pagamento come motivi per abbandonare un sito web prima dell’acquisto. Revolut Pay aiuta a ridurre l’abbandono del carrello grazie al pagamento rapido e senza intoppi.

I commercianti Revolut Pay possono accettare pagamenti con commissioni basse in più di 20 valute.

Revolut Pay segue il lancio di Revolut Reader dello scorso luglio, un terminale di pagamento con lettore di carte, nonché il lancio della piattaforma di accettazione dei pagamenti di Revolut nel 2020 che consente alle aziende di accettare facilmente i pagamenti.

Dal lancio di Revolut Business nel 2017 – sottolinea la società fintech –, Revolut ha sviluppato 20 prodotti progettati per consentire alle aziende che desiderano aumentare le conversioni e gestire le finanze in modo più efficace. Revolut Pay è già utilizzato da aziende tra cui Shopify e Prestashop e sarà disponibile su ulteriori retailer nei prossimi mesi, ha annunciato l’azienda.

Revolut Pay si basa interamente sulla tecnologia di pagamento di Revolut e rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione dell’ecosistema di pagamento dell’azienda, attraverso il quale Revolut consente transazioni tra clienti retail e business. La nuova soluzione di pagamenti diretti di Revolut offrirà anche commissioni più basse ai suoi clienti aziendali.

Nikolay Storonsky, Founder & CEO di Revolut ha affermato: “Con la sua velocità, convenienza, sicurezza e prezzi bassi, Revolut Pay offre ai commercianti un vantaggio competitivo in un mercato dell’ecommerce in rapida crescita.

In Revolut, ci impegniamo costantemente per rendere più veloce, facile ed economico per i commercianti di tutte le dimensioni accettare pagamenti, ovunque si trovino, e per rendere più comodo e sicuro il pagamento per i clienti. Ecco perché stiamo lanciando Revolut Pay“.

