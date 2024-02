Revolut: così l’AI protegge i clienti dalle truffe sulle carte di pagamento

Revolut, la banca digitale con oltre 1,5 milioni di clienti in Italia, ha annunciato il lancio di una funzionalità avanzata di rilevamento delle truffe che aiuta a proteggere i clienti dalle truffe sulle carte di pagamento.

I clienti Revolut possono usufruire di un ulteriore livello di protezione, in aggiunta alla tecnologia già in atto per rilevare le Frodi APP (pagamenti push autorizzati, che si verificano quando i criminali ingannano l’utente per convincerlo a trasferire denaro su un altro conto), che utilizza un sofisticata funzionalità basata sull’intelligenza artificiale in grado di identificare le transazioni rischiose, superare in astuzia i criminali e proteggere i fondi del cliente.

La nuova funzionalità AI antifrode di Revolut utilizza un machine learning sofisticato per rilevare se un cliente viene truffato e quindi spezzare l’incantesimo del truffatore prima che la vittima invii i propri soldi al criminale.

Realizzata internamente dal team Revolut dedicato alla criminalità finanziaria, la nuova funzionalità può determinare se esiste un’alta probabilità che il cliente stia effettuando un pagamento con carta come parte di una truffa e, in tal caso, rifiutare il pagamento. Il cliente viene quindi protetto dall’effettuazione di altri pagamenti simili e inserito in un flusso di intervento antifrode in-app.

Durante questa fase il cliente deve fornire alcune informazioni aggiuntive sulla transazione che sta tentando, con l’obiettivo di verificare se è guidato da qualcuno e sotto l’incantesimo del truffatore. Vengono quindi mostrate anche storie educative specifiche sulle truffe per spingere i clienti a riflettere in modo approfondito prima di effettuare il pagamento.

Revolut può anche reindirizzare il cliente a una chat con uno specialista in frodi interno che gli porrà ulteriori domande per determinare se è stato truffato.

Dall’introduzione della funzionalità, Revolut ha osservato una riduzione del 30% degli importi segnalati come frode nei confronti di quei merchant che sono più comunemente coinvolti in frodi.

David Eborne, Head of Fraud di Revolut, afferma: “Siamo molto entusiasti di lanciare la nostra nuova funzionalità AI antifrode che implementa una tecnologia avanzata per impedire che i truffatori si approfittino della gente comune. Abbiamo trascorso mesi a innovare e testare il prodotto per garantire che i clienti possano continuare a spendere e inviare denaro in modo sicuro. Ad esempio, un numero crescente di banche stanno restringendo o limitando sempre più pesantemente la possibilità di effettuare pagamenti con carta su siti web di criptovalute e investimenti.

Con questa funzionalità avanzata, anziché bloccare completamente tali transazioni, garantiamo che i clienti che desiderano eseguire pagamenti legittimi possano continuare a farlo, al tempo stesso possiamo intervenire per tutelare chi si lascia guidare dalla criminalità a compiere attività fraudolente, dando ai nostri clienti libertà e sicurezza allo stesso tempo”.

Nel 2023, secondo i dati globali di Revolut, il 36% di tutto il denaro perso a causa delle truffe è avvenuto attraverso le truffe sugli investimenti, nonostante rappresentassero solo il 16% del numero totale di casi. Ciò dimostra che le somme di denaro rilevanti sono state perse in un numero di casi relativamente basso.

Al contrario, le truffe sugli acquisti sono state il tipo di truffa più comune, sono il 70% dei casi di truffa in Italia nello stesso periodo, ma rappresentano meno del 29% del valore complessivo perso, dimostrando che tali truffe son più comuni ma con perdite inferiori.

La nuova funzionalità AI antifrode è attiva nell’app Revolut e disponibile per i clienti in tutto il mondo.