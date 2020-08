Rete unica fibra ottica, a che punto siamo in Italia

Una cosa è apparsa evidente a tutti, soprattutto durante il lockdown di inizio 2020: una infrastruttura di rete in fibra ottica moderna ed efficiente è indispensabile per sfruttare tutte le nuove tecnologie.

Ad oggi, in Italia sono attivi 3 attori con reti in fibra e copertura nazionale: Fastweb, Tim e Open Fiber. I grandi investimenti necessari sia a cablare l’intero Paese che a manutenere la rete stessa stanno determinando un cambio netto di strategie da parte delle telco e non solo.

Sembrano lontani anni luce i tempi in cui i giganti delle telecom puntavano sulla propria miglior copertura del territorio come arma vincente sul mercato.

La discesa vertiginosa dei prezzi, unita al già citato aumento dei costi di sviluppo e gestione delle reti in fibra ottica, ha prodotto risultati impensabili.

Ed è per questo che, da tempo ormai, si parla con insistenza della creazione di una rete unica nazionale in fibra ottica. Una infrastruttura digitale di cui l’Italia ha davvero bisogno, per recuperare il più in fretta possibile il grave gap tecnologico che ci separa dai paesi occidentali (e non solo) più evoluti.

Come è facile immaginare la situazione è molto complessa e non priva di ostacoli. Prima di tutto ci sono riflessioni di natura economica: l’asset costituito dalle reti proprietarie è spesso il più importante per una telco, che per questa ragione non è certo disposta a rinunciarvi a cuor leggero.

Non meno rilevante la difficoltà di far sedere allo stesso tavolo società fra loro in forte concorrenza, e stabilire una governance per una rete condivisa: ogni telco cerca chiaramente di far pendere nella propria direzione il potere decisionale.

Infine, il ruolo della politica che (a buon titolo) non vuole perdere la capacità di controllo sulle “autostrade digitali”, vero ago della bilancia del futuro di questo paese. Non è un caso che Cdp (Cassa depositi e prestiti) sia presente al 50% nel capitale di Open Fiber e all’8% in quello di Tim: un segno tangibile dell’importanza che i vari governi hanno attribuito alle reti in fibra ottica.

Un passo forse decisivo nell’imprimere la giusta accelerazione al processo di unificazione della rete ottica è quello che vede l’ingresso del fondo americano Kkr in Tim. Secondo quanto riferito da La Repubblica, Kkr sarebbe pronto a rilevare una quota di minoranza della rete secondaria di Telecom Italia. Sarebbe questo il preludio verso un più organico accordo che porti alla creazione della rete unica fra Tim e Open Fiber.

La regia del governo Conte, dichiaratamente favorevole ad una rete unica scorporata dalla proprietà di un singolo operatore, potrebbe essere determinante alla buona riuscita di questa intricata operazione.

Ancora tutto da chiarire il ruolo di Cdp, la “cassaforte” pubblica che – difficile immaginare il contrario – vorrà mantenere un ruolo tutt’altro che secondario nella gestione della futuribile rete unica in fibra ottica.

A riprova della grande complessità di questa operazione, la presa di posizione dei sindacati che sottolineano come occorra un soggetto forte e che questo compito lo possa assolvere Tim, con Cdp rafforzata nell’azionariato, ma mantenendo l’attuale perimetro attraverso il possesso della maggioranza delle azioni. Concludono i sindacati ricordando che la nascente società – il progetto FiberCop dovrà essere aperta da subito a tutti gli investitori interessati ai quali vanno garantiti poteri speciali.

Il cda Tim del 31 agosto dovrebbe quindi dare il via libera all’operazione Fibercop con Kkr con un incasso per la telco di 1,8 miliardi di euro.

Vi daremo notizia dei prossimi sviluppi di questa vicenda, centrale per lo sviluppo del Paese.