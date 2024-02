Reply Code Challenge 2024: al via la sfida su intelligenza artificiale, video e coding

Reply ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per l’edizione 2024 della Reply Code Challenge, la principale competizione online a squadre dedicata alla risoluzione di problemi di logica e algoritmi, che si terrà il 21 marzo 2024.

La sfida di quest’anno, aperta a coder di tutto il mondo, abbraccia l’intersezione tra innovazione e intrattenimento: i partecipanti dovranno sviluppare un algoritmo per addestrare nel miglior modo possibile l’AI di una piattaforma di trasmissione video all’avanguardia, per la creazione automatica di nuovi contenuti coinvolgenti 24/7.

La sfida di quest’anno mantiene il formato delle edizioni precedenti, con due challenges che si svolgono in parallelo: la Standard Edition, rivolta a studenti universitari e professionisti, e la Teen Edition, aperta ai giovani tra i 14 e i 19 anni.

Sulla base del successo dello scorso anno, la Reply Code Challenge ripropone la University Students League e la High School Students League, per promuovere lo spirito competitivo e il lavoro di squadra tra gli studenti.

Ogni partecipante alla Standard e alla Teen Edition contribuirà sia al punteggio della propria squadra che a quello della propria università o scuola superiore, consentendo così alle università e alle scuole superiori di competere non solo per il prestigio, ma anche per ottenere ricompense tangibili.

La migliore università potrà assicurarsi un supporto economico per un progetto universitario o un Arcade Game per gli spazi comuni, mentre la scuola superiore vincitrice riceverà una donazione finanziaria e un workshop dedicato sul coding realizzato dagli esperti Reply.

La University Students Leage e la High School Students League offrono agli studenti una piattaforma unica per mostrare le proprie capacità, competere con i propri coetanei e ottenere un riconoscimento nella comunità globale del coding.

Con l’obiettivo di continuare a essere una piattaforma per l’innovazione, l’apprendimento e la competizione ai massimi livelli, quest’anno la Reply Code Challenge presenta alcune importanti novità.

Reply Code Challenge, le novità 2024

Coding with AI : la sezione di learning della piattaforma Reply Challenge si arricchisce di nuovi contenuti volti a preparare i giocatori alla competizione e a renderli consapevoli dell’evoluzione del mondo dell’intelligenza artificiale nel coding. Attraverso contenuti didattici interattivi come video, slide e quiz, i giocatori potranno approfondire le applicazioni dell’IA nella programmazione, i principali strumenti di IA oggi disponibili a supporto della programmazione e i problemi delle passate Reply Challenges che mostrano come e con quali limiti l’IA può essere utilizzata per l’ottimizzazione.

AI League: Una nuova classifica per le squadre che utilizzano strumenti di IA. Le squadre sono incoraggiate a condividere volontariamente una relazione dettagliata, che includa i suggerimenti dell'IA che hanno utilizzato e una breve descrizione dei vantaggi pratici. Dopo una valutazione preliminare utilizzando strumenti di IA, i Code Master di Reply – gli architetti della Reply Code Challenge – selezioneranno le cinque squadre migliori.

Con il lancio della Code Challenge, Reply inaugura il calendario 2024 delle Reply Challenges. Confermata anche per quest’anno la Cyber Security Challenge di ottobre, basata sulla ricerca di specifiche vulnerabilità nascoste all’interno di software e sistemi informatici.

Per iscrizioni e maggiori informazioni, è possibile visitare il sito della Reply Code Challenge.