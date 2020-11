Reply rende disponibile Axulus, acceleratore per IIoT

Nonostante il ricorso all’Industrial Internet Of Things (IIoT) offra un notevole valore aggiunto e l’adozione di tale tecnologia sia già parte di numerose strategie aziendali e PoC, secondo Reply solo il 5% delle aziende che ne fa uso è in grado di rendere le proprie applicazioni scalabili e di sfruttarne realmente i vantaggi.

Industrie Reply, società del Gruppo Reply specializzata nello sviluppo di soluzioni per gli ambiti Industry 4.0 e Industrial Internet of Things, attraverso Axulus, permette alle aziende di cogliere a pieno tutte le potenzialità di business offerte dall’IIoT. La soluzione consente infatti agli utenti di sviluppare use cases di IIoT partendo da un’ampia libreria di modelli predefiniti. Attraverso una procedura guidata, è possibile identificare i casi d’uso in linea alle proprie necessità, configurarli attraverso i modelli già disponibili e implementarli con workflow digitali negli ambienti di produzione industriale. Inoltre, l’Intelligenza Artificiale, integrata nella piattaforma, permette agli utenti di migliorare costantemente i progetti.

In modo completamente innovativo, Axulus accelera l’implementazione delle applicazioni IIoT, digitalizzandone l’intero processo: dalla definizione dei casi d’uso al loro sviluppo e alle possibili varianti, alla loro introduzione nel contesto produttivo. Grazie alla scalabilità e alla struttura modulare della soluzione, ogni applicazione può essere adattata su misura a specifiche necessità. Ciò rappresenta un forte vantaggio nei casi in cui sia necessario utilizzare un’applicazione in un’altra divisione, in altre sedi o presso clienti e fornitori.

Florian Beil, Partner di Industrie Reply, sottolinea che Axulus è un acceleratore a disposizione delle aziende per sviluppare e implementare use cases IIoT in modo estremamente rapido, basandosi su obiettivi finali che rendono evidenti i vantaggi derivanti dall’implementazione di tali applicazioni. Rispetto alla realizzazione di progetti di digitalizzazione su larga scala e particolarmente costosi, con AXULUS gli utenti possono intraprendere autonomamente un continuo percorso di miglioramento. Ciò permetterà di accelerare in maniera significativa la creazione di valore tramite l’IIoT.

Axulus è progettato come una libreria di strumenti, basata su cloud, e si rivolge sia alle aziende del settore industriale che utilizzano applicazioni di IIoT, sia agli sviluppatori di soluzioni di IIoT. La piattaforma è disponibile sia in versione cloud pubblico che privato attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.