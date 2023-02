Refurbed: debuttano anche in Italia i dispositivi ricondizionati per le aziende

Refurbed, l’ecommerce specializzato nella vendita di dispositivi rigenerati fondato a Vienna nel 2017, debutta nel mercato B2B anche in Italia per offrire alle aziende la possibilità di acquistare laptop, smartphone e tablet aziendali scegliendo soluzioni al 100% più ecosostenibili e fino al 40% più convenienti rispetto ai dispositivi di nuova produzione.

Nella pagina dedicata del sito, attraverso una procedura facile, immediata e non vincolante, è possibile inoltrare la propria richiesta; in seguito, il team dedicato realizzerà un’offerta su misura che risponde al meglio alle esigenze dell’azienda.

Dopo l’accettazione della proposta, i dispositivi ricondizionati refurbed, caratterizzati da elevati standard di qualità e con una garanzia minima pari a 12 mesi, saranno inviati entro pochi giorni lavorativi.

Al contempo le aziende possono scegliere di rivendere sul marketplace i propri dispositivi elettronici che saranno a loro volta sottoposti al processo di ricondizionamento.

“Siamo orgogliosi di annunciare il nostro ingresso nel mercato B2B anche in Italia. Come avviene già in Austria e Germania, anche sul territorio italiano il team refurbed si occuperà del servizio B2B lavorando all’intero processo di acquisto, dalla valutazione della richiesta delle aziende all’elaborazione dell’offerta, fino alla gestione dei pagamenti.

In questo modo ci proponiamo di soddisfare al meglio ogni necessità dei nostri clienti per offrire loro la proposta migliore e più conveniente”, afferma Peter Windischhofer, CEO di refurbed.

Il modello di business realizzato da refubed permetterà alle aziende italiane di poter raggiungere importanti obiettivi in termini di sostenibilità.

L’acquisto di dispositivi rigenerati, infatti, contribuisce in maniera attiva a diminuire notevolmente la produzione di e-waste (nel 2022 l’acquisto di dispositivi refurbed ha portato in Italia al risparmio di circa 21 milioni di kg di rifiuti elettronici, sottolinea l’azienda) e di conseguenza ad aumentare il ciclo di vita delle materie prime, oltre ad assicurare una riduzione importante di quantità di emissioni di CO2.

Inoltre, anche per i dispositivi rigenerati destinati al servizio B2B, refurbed si occupa di piantare nuovi alberi: un’azione che contribuisce alla riforestazione dei paesi colpiti dai cambiamenti climatici e che compensa le eventuali emissioni di carbonio rilasciate durante il processo di ricondizionamento, rendendo tutti i dispositivi refurbed 100% più ecosostenibili rispetto a quelli di nuova produzione.