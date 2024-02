ReeVo si espande in Europa, entra nel mercato francese con l’acquisizione di Abbana

ReeVo, provider europeo di servizi di Cloud & Cyber Security, comunica di aver acquisito il 100% del capitale sociale di Abbana, realtà francese consolidata dei segmenti Cloud e Cyber Security; grazie a questa acquisizione ReeVo entra ufficialmente nel mercato francese, consolidando il suo posizionamento europeo a solo un anno dall’apertura della filiale spagnola.

Insieme ad Abbana a fare da apripista, il progetto prevede la replica della strategia di go to market già collaudata in Italia e Spagna, che vede al centro competenze, certificazioni e un vasto portafoglio di servizi Cloud e Cyber Security.

“In Abbana abbiamo ritrovato fin da subito una grande similitudine di proposizione nei servizi e una grande affinità nei valori aziendali. E ciò ha sicuramente agevolato la nostra decisione di finalizzarne l’acquisizione. Per noi questo è un elemento fondamentale nel nostro cammino di internazionalizzazione e di crescita. Grazie ad Abbana riteniamo di poterci esprimere in Francia in modo ottimale.”, commenta Antonio Giannetto, amministratore delegato di ReeVo.

“Investire in Francia, a Parigi per l’esattezza dove si trovano uffici e Data Center, ci permetterà di supportare i clienti con maggior facilità e prossimità; grazie ad infrastrutture in loco potremo garantire la territorialità dei dati e tramite personale sul territorio riusciremo a erogare un supporto 24/7 in lingua madre, tutto questo all’interno di un progetto strategico di livello Europeo”, ha aggiunto Salvatore Giannetto – anch’egli Amministratore Delegato di ReeVo.

Philippe Lemaire, che ha fondato Abbana nel 2005, ha aggiunto: “Abbiamo subito sposato il progetto di creazione di un leader europeo, vedendolo come un’importante occasione di crescita. Siamo felici di vedere valorizzati il nostro Team, le nostre competenze per diventare, insieme, un player di riferimento nel mercato francese.”