ReeVo, la protezione assicurativa per i rischi cyber diventa un servizio

ReeVo ha concluso un accordo con Blue Underwriting, agenzia di sottoscrizione specializzata in rischi cyber che opera per conto di AIG Europe S.A, per la fornitura di una copertura assicurativa per i danni patiti dai clienti in conseguenza di attacchi cyber in bundle con alcuni dei propri servizi cloud IaaS di Backup e Disaster Recovery.

Per formulare il pacchetto d’offerta il cloud e cybersecurity provider quotato in Borsa è stato assistito da Margas, broker assicurativo specializzato i rischi cyber, che con Blue Underwriting ha delineato i parametri dell’accordo e definito processi sottostanti.

La commercializzazione del bundle di servizi offerti da ReeVo comprendenti la copertura assicurativa di AIG Europe partirà dal mese di maggio 2021.

La copertura assicurativa prevede tra l’altro l’indennizzo dei costi di difesa sostenuti dal cliente in relazione a un’indagine da parte di un’autorità di vigilanza e delle perdite pecuniarie dovute a richieste di terzi contro il cliente per divulgazione o trasmissione non autorizzata di informazioni riservate.