ReeVo, esordio in Borsa positivo: +48% rispetto al collocamento

Ieri sono iniziale le negoziazioni delle azioni ordinarie di ReeVo S.p.A. su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le azioni del Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano specializzato in soluzioni e servizi cloud, che da oltre quindici anni offre una completa gamma di servizi (CyberSecurity, Cloud, Multi Cloud & Hybrid Cloud) sono andate molto bene.

Le azioni di ReeVo hanno chiuso la seduta ad un prezzo di 11,49 euro, registrando con un aumento significativo del 48,45% rispetto al prezzo di collocamento.

In fase di collocamento, si legge in una nota di Borsa Italiana, ReeVo S.p.A. ha raccolto 5,5 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione era del 16,15% e la capitalizzazione pari a 35,6 milioni di euro.

La società è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità di Nomad e Global Coordinator. MIT Sim è Specialist dell’operazione.

La giornata è stata caratterizzata da una forte domanda da parte degli investitori, che hanno mostrato grande interesse e apprezzamento nei confronti della Società.

Al termine della seduta la capitalizzazione di ReeVo S.p.A. ha raggiunto circa 52,8 milioni di euro.

In una nota Salvatore Giannetto, Fondatore e Presidente di ReeVo S.p.A. sottolinea di aver “intrapreso questo percorso convinti che la quotazione rappresenti la modalità migliore per una crescita strutturata, anche grazie all’acquisizione di maggiore visibilità e di nuovi modelli di Governance” .

E Antonio Giannetto Fondatore e Amministratore Delegato di ReeVo S.p.A. ricorda come “Più di 15 anni fa io e Salvatore abbiamo fondato questa azienda con l’ambizione di diventare la cassaforte digitale per il patrimonio intangibile delle imprese, ovvero i dati. Ieri è stata una giornata storica per ReeVo. L’ammissione ad AIM Italia rappresenta un traguardo di cui siamo molto orgogliosi e che corona un lungo percorso di crescita. Lo consideriamo l’inizio di un nuovo percorso di sviluppo, volto ad affermarci come leader in Italia nella gestione ed erogazione dei servizi in Cloud, Hybrid Cloud e di Cyber Security”.