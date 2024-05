Red Hat Summit: per l’innovazione dell’AI, è fondamentale l’ecosistema

L’annuale Red Hat Summit svoltosi a Denver, Colorado, rappresenta l’occasione per presentare importanti novità che rivoluzioneranno il mondo dell’ICT enterprise. Quest’anno, gli annunci del Summit si sono concentrati principalmente sull’innovazione in tema dell’intelligenza artificiale.

Oltre allo sviluppo di piattaforme per abbracciare l’AI e al supporto per infrastrutture ottimizzate per l’AI, è l’ecosistema a giocare un ruolo fondamentale per Red Hat: nessun fornitore è in grado di fornire le funzionalità end-to-end richieste da un ambiente AI e Red Hat può contare su un vasto sistema di partner a cui attingere, sia per le funzionalità generali che per quelle specifiche per l’intelligenza artificiale.

L’azienda ha evidenziato come il suo solido ecosistema di partner, composto da fornitori indipendenti di software (ISV) e global system integrator (GSI), stia promuovendo casi d’uso, applicazioni e servizi di intelligenza artificiale (AI) utilizzando le tecnologie open hybrid cloud dell’azienda. I partner Red Hat forniscono competenze approfondite, conoscenze e carichi di lavoro certificati costruiti su piattaforme leader di mercato, tra cui Red Hat Enterprise Linux, OpenShift e Ansible Automation Platform, e ora Red Hat OpenShift AI, per alimentare applicazioni critiche e aiutare i clienti a implementare soluzioni AI realmente trasformative.

Inoltre, per potenziare ulteriormente il proprio ecosistema AI, lo specialista delle soluzioni open source ha annunciato diverse collaborazioni con AMD, Intel, NVIDIA, Run:ai, Elastic e Stability AI.

I provider di applicazioni stanno collaborando con Red Hat per fornire soluzioni compatibili e supportate su OpenShift AI per un’integrazione semplificata e prestazioni migliorate durante il ciclo di vita dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico (AI/ML). In particolare:

Le applicazioni dei partner AI/ML certificati possono essere integrate in modo nativo in Red Hat OpenShift e fornire funzionalità complementari o estese su OpenShift AI.

Le applicazioni dei partner AI/ML pre-integrate sono disponibili all’interno della dashboard dell’interfaccia utente di OpenShift AI per aiutare i clienti ad accedere più facilmente alle ultime soluzioni di accelerazione hardware e software.

I principali global system integrator offrono servizi gestiti e supporto per gestire carichi di lavoro di AI generativa (GenAI) in ambienti cloud ibridi.

Inoltre, l’azienda ha annunciato le seguenti collaborazioni: