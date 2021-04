Recensioni Verificate lancia il tool di video review Teester

Recensioni Verificate, parte del Gruppo Skeepers, amplia la sua line-up di soluzioni lanciando e distribuendo in Italia il nuovo prodotto Teester, un servizio per la creazione di video recensioni di qualità da parte dei clienti.

Ultima proposta di Recensioni Verificate per gli user generated content, questa soluzione aiuta i brand a incrementare le vendite attraverso video affidabili, autentici e coinvolgenti realizzati direttamente dai loro clienti per i loro clienti. Fra le aziende che hanno già adottato a livello europeo, l’innovativa soluzione proposta da Recensioni Verificate spiccano brand del calibro di Decathlon, Leroy Merlin, Disney, MAC e Petit Bateau.

Lo sviluppo della pandemia da Covid-19 ha profondamente contribuito a una ridefinizione degli equilibri tra i brand e il loro pubblico. In risposta alla crisi e alla situazione di grande incertezza, negli ultimi mesi si è rafforzata la domanda di maggiore autenticità, trasparenza e dialogo con le aziende.

Questa tendenza, unita all’impennata dell’ecommerce, ha accresciuto ulteriormente l’importanza strategica degli user generated content – recensioni, feedback, testimonianze dei clienti, attraverso cui l’azienda intrattiene un dialogo attivo con il proprio pubblico. Dall’inizio della crisi Covid-19 la consultazione delle recensioni online è salita di ben il 45%. Inoltre, la quasi totalità (92%) dei consumatori legge le review di altri clienti nella fase di pre-acquisto. Non solo: secondo un recente studio di Recensioni Verificate, l’82% dei settori ha visto un aumento del tasso di apertura delle richieste di recensione post-acquisto e il 77% del tasso di risposta. Segni tangibili di quanto i consumatori si sentano più coinvolti, più parte attiva, nella loro relazione con i brand, in un’economia sempre più basata sulla fiducia che non può, dunque, prescindere dal dialogo con il pubblico.

La soluzione proposta da Recensioni Verificate nasce proprio sulla scorta di questa grande trasformazione del paradigma azienda-cliente. La creazione di user generated video di qualità coinvolge e consolida la relazione dei brand con i propri clienti e favorisce le vendite. Basti pensare che l’integrazione nelle pagine prodotto delle video review realizzate con la soluzione di Recensioni Verificate consente alle aziende d’incrementare il tasso di conversione del 68%.

Contenuti Video: la nuova era delle review di Recensioni Verificate

Il nuovo tool messo a disposizione da Recensioni Verificate permette alle aziende di portare il processo di recensione ad un livello superiore sfruttando l’efficacia e l’immediatezza del video. Attraverso l’utilizzo di una piattaforma SaaS, la soluzione Teester permette alle aziende e ai siti ecommerce di automatizzare la creazione da parte dei propri clienti di video autentici, pertinenti e di qualità relativi ai prodotti e servizi offerti. La piattaforma è pensata per supportare il brand in tutte le fasi del processo.

A partire dall’identificazione ed engagement dei candidati, attraverso la rilevazione profili, sondaggi personalizzati e casting video. Durante la realizzazione della video recensione, l’utente viene agevolato con strumenti semplificati di editing e ottimizzazione che permettono a chiunque di creare contenuti efficaci e di qualità. A processo ultimato, il contenuto video può essere integrato nelle schede prodotto del proprio e-commerce con un player personalizzato (con indicizzazione su tutti i media online) e condiviso in automatico su YouTube con ottimizzazione SEO oppure diventare centrale nelle campagne social grazie ai formati “ready to share”.