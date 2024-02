Realtà aumentata: ecco l’app di TeamViewer per Apple Vision Pro

TeamViewer annuncia Spatial Support, app per fruire di un’avanzatissima visualizzazione 3D e assistenza da remoto in tempo reale di TeamViewer su Apple Vision Pro. Questa applicazione è una testimonianza delle capacità di innovazione, velocità ed efficienza di TeamViewer nel rimanere al passo con le prossime necessità di assistenza immersiva, supporto post-vendita e servizi di assistenza sul campo.

L’app Spatial Support per iPhone di TeamViewer utilizza ARKit e lo scanner LiDAR integrato per acquisire modelli 3D dettagliati sui dispositivi che necessitano di assistenza.

In una sessione condivisa, gli addetti all’assistenza da remoto utilizzano l’app Spatial Support integrata su Apple Vision Pro per interagire con i precisi modelli visivi che vengono acquisiti su iPhone per vivere un’esperienza 3D sincronizzata: gli esperti possono guidare i tecnici on-site utilizzando annotazioni ed elementi 3D.

Brian Ballard, Senior Vice President Product Management & Solution Delivery di Teamviewer, afferma: “Il supporto e l’assistenza da remoto sono nel DNA di TeamViewer e con Apple Vision Pro stiamo offrendo ai nostri clienti un nuovo livello di percezione visiva e dettaglio che prima non era possibile. Queste esclusive funzionalità immersive vanno ben oltre l’assistenza desktop aiutando gli utenti, che gestiscono oggetti complessi del mondo reale, a fornire informazioni cruciali al supporto tecnico per poter provvedere alla riparazione di macchine e dispositivi on-site. Tutto ciò si traduce in tempi di risposta più rapidi e in una riduzione degli errori. In ultima analisi, questa soluzione risponde alla carenza di manodopera e alla necessità di trasferire facilmente le conoscenze risolvendo, da remoto, il divario tra le necessità sul campo e le competenze”.

Il supporto di TeamViewer per il settore industriale attraverso Apple Vision Pro

Grazie a TeamViewer Frontline, ben nota piattaforma AR all-in-one, TeamViewer ha messo a punto questa nuova una soluzione per Apple Vision Pro per il settore industriale. Lo sviluppo è stato possibile grazie alla profonda conoscenza di TeamViewer su come trasformare digitalmente i processi di produzione, post-vendita e assistenza sul campo, rafforzata da partnership strategiche con colossi del settore come SAP, Microsoft e Siemens.

I clienti di TeamViewer possono integrare questa nuova soluzione continuando a utilizzare la licenza d’utilizzo già in essere. Ulteriori informazioni sulle soluzioni di assistenza post-vendita di TeamViewer, sono disponibili sull’Apple App store.

