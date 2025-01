Raspberry Pi 5 da 16 GB ora disponibile, a 140 euro

Raspberry Pi ha annunciato per la prima volta il Raspberry Pi 5 nell’autunno del 2023, con due sole scelte in termini di quantità di memoria: 4 GB e 8 GB. La scorsa estate il team ha rilasciato la variante da 2 GB, destinata ad applicazioni sensibili ai costi.

Ora ha annunciato il lancio del “fratello maggiore”, la variante da 16 GB RAM, in vendita al prezzo di 120 dollari. In Italia, la nuova variante da 16 GB è in vendita a un prezzo all’incirca di 140 euro.

Il team afferma di rimanere continuamente sorpreso dagli usi che gli utenti trovano per questo hardware. Molti di questi casi d’uso si adattano bene agli 8 GB (o addirittura ai 2 GB) di SDRAM, ma il triplo passo avanti nelle prestazioni tra Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi 5 apre casi d’uso come i large language model e la fluidodinamica computazionale, che traggono vantaggio dall’avere più memoria per core.

Inoltre, mentre il sistema operativo Raspberry Pi è stato messo a punto per avere bassi requisiti di memoria di base, le distribuzioni più pesanti come Ubuntu beneficiano di una capacità di memoria aggiuntiva per i casi di utilizzo desktop.

Lo stepping D0 ottimizzato del processore applicativo Broadcom BCM2712 include il supporto per memorie superiori a 8 GB e Raspberry Pi sottolinea che Micron è stata in grado di offrire un singolo package contenente otto dei suoi die LPDDR4X da 16 Gbit, rendendo per la prima volta fattibile un prodotto da 16 GB.

Oltre al lancio del nuovo prodotto, l’azienda ha annunciato anche il lancio dei Raspberry Pi Carbon Removal Credits, al prezzo di 4 dollari, che consentono di ridurre le emissioni associate alla produzione e allo smaltimento di un moderno Raspberry Pi.

Maggiori informazioni sul prodotto e sull’iniziativa sono disponibili sul sito di Raspberry Pi.