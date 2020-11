Con Rapid7 visibilità completa in tempo reale su tutta la rete

Secondo Rapid7 le reti moderne sono più efficienti ma anche più vulnerabili. Lavoratori remoti, cloud, virtualizzazione e dispositivi mobili aumentano l’esposizione al rischio che cambia di minuto in minuto. Man mano che sempre più organizzazioni si spostano verso ambienti multi-cloud, diminuisce la visibilità per i team di sicurezza, che ora sono responsabili del monitoraggio di una varietà di ambienti.

A volte sembra una battaglia senza fine, ma ci sono soluzioni che possono venire in aiuto. Per poter rispondere a tutte queste esigenze le aziende possono scegliere la potenza basata su cloud di InsightIDR, la soluzione SIEM (Security Information and Event Management) di Rapid7 per il rilevamento e la risposta agli incidenti, e di InsightVM, l’evoluzione della principale soluzione di gestione delle vulnerabilità di Rapid7, Nexpose, entrambe fornite da DotForce.

Rapid7 InsightIDR, trasforma i dati in informazioni utilizzabili

InsightIDR è la soluzione SIEM basata su cloud che consente di ottenere uno sguardo olistico e completo dei propri dati, senza dover passare da una piattaforma all’altra.

Offre visibilità sull’intero ecosistema, compresi endpoint e servizi cloud, integrandosi con la rete e con gli strumenti di sicurezza esistenti. Correlando milioni di eventi giornalieri direttamente agli utenti e alle risorse che utilizzano, InsightIDR evidenzia i rischi e indica le priorità su cui intervenire, riducendo i falsi positivi e gli sforzi non necessari. Aiuta a ridurre il “rumore” utilizzando l’apprendimento automatico per analizzare i dati nel cloud.

InsightIDR è costantemente aggiornato dal Team MDR (Managed Detection and Response) di Rapid7. Si installa e funziona nell’arco di tempo di poche ore. Grazie a questa soluzione, Rapid7 è entrato tra i Leader nel Magic Quadrant 2020 di Gartner per le soluzioni SIEM.

InsightVM sfrutta le ultime tecnologie di analisi per offrire una visibilità unica per rilevare e raccogliere i dati delle vulnerabilità, individuare la loro posizione, metterle in ordine di priorità, facilitare la collaborazione con altri team, e suggerire risposte, minimizzando così i rischi. Si integra con i flussi di lavoro del team IT esistente e con i sistemi di ticketing per fornire istruzioni di rimedio. Fornisce report utili sia all’IT che ai C-Level.

Con le funzionalità di valutazione della configurazione del cloud disponibili in InsightVM, le organizzazioni possono comprendere e gestire meglio i rischi associati all’infrastruttura cloud, sfruttando al contempo i vantaggi di business derivanti dal cloud.