Quantum computing e banking, Ibm e Truist alla guida dell’evoluzione tecnologica

Truist Financial Corp e Ibm hanno annunciato che la banca entrerà a far parte del programma Ibm Quantum Accelerator, oltre ad accogliere Ibm nel programma Innovator in Residence di Truist. Questa collaborazione servirà a stimolare l’innovazione tecnologica nel settore bancario, esplorando al contempo le opportunità di applicazione dell’informatica quantistica nel settore bancario.

L’accordo di partecipazione al programma Ibm Quantum Accelerator si concentrerà sullo sviluppo delle competenze interne di Truist nel campo dell’informatica quantistica, con l’obiettivo di raggiungere uno stato “quantum-ready“, posizionando la banca per sfruttare il potenziale futuro della tecnologia. In base all’accordo, Truist otterrà l’accesso ai sistemi di calcolo quantistico di qualità superiore, alla profonda esperienza e alle risorse di abilitazione di Ibm. Ibm lavorerà con il team di Truist per sviluppare le competenze quantistiche ed esplorare come la tecnologia possa essere utile ai loro casi d’uso nel consumer banking.

“Questa collaborazione con Ibm riflette il nostro impegno a investire in nuove tecnologie per realizzare il nostro obiettivo di ispirare e costruire vite e comunità migliori”, ha dichiarato Scott Case, Chief Information Officer di Truist. “L’informatica quantistica ha il potenziale per trasformare il nostro modo di fare banca e di risolvere problemi complessi. Ibm è leader nel settore dell’informatica quantistica e la sua collaborazione e la sua esperienza saranno preziose per garantire che siamo in grado di sfruttare queste nuove tecnologie al massimo delle loro potenzialità”.

Secondo il rapporto dell’Institute for Business Value di Ibm, The Quantum Decade, le istituzioni finanziarie di tutto il mondo devono prepararsi a cambiamenti radicali dovuti alla potenza esponenziale dell’informatica quantistica.

“Le istituzioni finanziarie lungimiranti di tutto il mondo stanno esplorando attivamente le opportunità di applicazione reale dell’informatica quantistica. Garantire l’accesso ai talenti, alle competenze e alla tecnologia quantistica deve essere oggi un elemento di spicco di qualsiasi strategia di architettura aziendale”, ha dichiarato John Duigenan, Distinguished Engineer e General Manager Financial Services Industry di Ibm Technology. “La mentalità innovativa dimostrata da Truist è encomiabile e siamo entusiasti di unirci a Truist nell’esplorazione di tecnologie trasformative a vantaggio dei suoi clienti”.

Inoltre, sulla base di oltre 15 anni di collaborazione con la banca, Ibm diventerà uno degli Innovators in Residence di Truist. Questo programma riunisce i giganti della tecnologia e le startup presso l’Innovation and Technology Center di Truist per collaborare con gli innovatori residenti di Truist, creando un ambiente per esplorare le tecnologie nuove ed emergenti nel settore finanziario. Come parte di questo impegno, Ibm dispiegherà in loco team dedicati con competenze specifiche e condividerà le conoscenze relative alle tecnologie di pagamento emergenti, alla resilienza operativa, all’intelligenza artificiale, all’automazione e alla trasformazione dei processi aziendali e delle operazioni.

“Il fulcro della nostra strategia tecnologica è lo sviluppo di soluzioni innovative a sfide complesse che forniscano un valore reale ai nostri clienti”, ha dichiarato Ken Meyer, Divisional Chief Information and Experience Officer di Truist. “Per farlo, creiamo un ambiente di lavoro in cui possiamo collaborare meglio con i nostri colleghi, clienti e partner per co-creare soluzioni insieme. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Ibm nel nostro programma Innovators in Residence, dove la sua profonda esperienza nella tecnologia e nel settore bancario contribuirà alle discussioni e alle esplorazioni sul futuro delle banche.”