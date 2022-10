Qualys investe in machine learning e AI con l’acquisizione di Blue Hexagon

Qualys ha annunciato l’acquisizione di Blue Hexagon. Con questa operazione Qualys porta l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (AI/ML) nella propria piattaforma cloud per aiutare i propri clienti ad ottenere informazioni utili e di immediato utilizzo, convertendo l’immensa mole di dati che vengono acquisiti ogni giorno.

Questa acquisizione consentirà a Qualys di sfruttare la sua potente piattaforma cloud e i suoi oltre 10 trilioni di entry per scoprire modelli di comportamento, tra cui lo sfruttamento attivo delle vulnerabilità, l’identificazione di minacce avanzate e la mitigazione adattiva del rischio su tutti gli asset e le applicazioni. Questa combinazione dinamica di dati di sicurezza, altamente integrati con la tecnologia di machine learning, porterà ai clienti di Qualys una riduzione del rischio di sicurezza informatica in modo predittivo e automatizzato.

“Il team ed io siamo lieti di unirci a un’azienda di sicurezza cloud così innovativa e leader di settore”, ha dichiarato Nayeem Islam, CEO e co-fondatore di Blue Hexagon. “I nostri prodotti di Network Detection and Response basati sul deep learning aumentano l’enorme base di dati sulla sicurezza detenuti da Qualys che, con i dati di rete e il deep learning, consentirà di migliorare la valutazione e il rilevamento dei rischi per la sicurezza”.

Blue Hexagon è un innovatore di soluzioni di Cloud Threat Detection and Response che consentono alle imprese di adottare il cloud pubblico in modo sicuro attraverso il rilevamento in tempo reale di diversi tipi di attacchi al cloud, dalle infezioni derivanti dalla compromissione di architetture basate su container, ad attacchi di tipo crypto mining o connessioni persistenti (APT) con server “command&control”, fino alle attività non autorizzate da parte di attori malintenzionati.

La tecnologia Blue Hexagon AI/ML sarà integrata nella Qualys Cloud Platform e consentirà ai clienti di:

Rilevare le vulnerabilità sfruttate in modo attivo – La capacità di rilevamento delle minacce basata sull’AI/ML di Blue Hexagon, integrata in Qualys VMDR, aumenterà la possibilità di valutazione delle vulnerabilità rilevando eventuali falle attive sulla base di modelli comportamentali e attività sospette sulla rete.

– La capacità di rilevamento delle minacce basata sull’AI/ML di Blue Hexagon, integrata in Qualys VMDR, aumenterà la possibilità di valutazione delle vulnerabilità rilevando eventuali falle attive sulla base di modelli comportamentali e attività sospette sulla rete. Implementare la mitigazione del rischio in modo adattivo – Sfruttare la potenzialità della Qualys Cloud Platform per l’analisi predittiva al fine di ridurre il rischio relativo a vulnerabilità e minacce attive, compresa l’esposizione di asset critici per l’azienda, con possibilità di mitigarne gli effetti in modo adattivo.

– Sfruttare la potenzialità della Qualys Cloud Platform per l’analisi predittiva al fine di ridurre il rischio relativo a vulnerabilità e minacce attive, compresa l’esposizione di asset critici per l’azienda, con possibilità di mitigarne gli effetti in modo adattivo. Aumentare il rilevamento e la risposta contestuale delle minacce di rete – Il rilevamento di rete guidato dall’AI/ML di Blue Hexagon consentirà a Qualys Multi-Vector EDR e Context XDR di raccogliere, ispezionare e analizzare la telemetria, i protocolli e il traffico di rete in modo autonomo, compreso il traffico crittografato, al fine di individuare immediatamente attacchi ransomware e malware .

“È un piacere dare il benvenuto nel nostro team alle menti più brillanti dell’AI/ML e della cybersecurity”, ha dichiarato Sumedh Thakar, presidente e CEO di Qualys. “La missione di Qualys è aiutare le organizzazioni a identificare e ridurre i rischi informatici e la piattaforma Blue Hexagon ci permetterà di fornire informazioni utili, contestuali e immediate che miglioreranno la resilienza informatica dei nostri clienti”.

Tutti i dipendenti di Blue Hexagon entreranno a far parte del team di Qualys. Nayeem Islam assumerà il ruolo di Vicepresidente della gestione dei prodotti relativi alla piattaforma di analisi delle minacce.