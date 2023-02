Qualcomm svela il sistema modem-RF 5G NR-Light per dispositivi IoT

Qualcomm Technologies ha annunciato Snapdragon X35 5G Modem-RF System, che l’azienda presenta come il primo modem-RF 5G NR-Light al mondo.

NR-Light, una nuova classe di 5G, colma il divario tra i dispositivi mobili a banda larga ad alta velocità e i dispositivi NB-IoT a larghezza di banda estremamente ridotta. I dispositivi NR-Light, alimentati da Snapdragon X35, possono essere più piccoli, più efficienti dal punto di vista dei costi e garantire una maggiore durata della batteria rispetto ai dispositivi a banda larga mobile tradizionali.

Grazie al design ottimizzato e alle prestazioni innovative, Snapdragon X35 offre una piattaforma di dispositivi che colma il divario di complessità e capacità tra gli estremi dell’attuale 5G e risponde all’esigenza di casi d’uso di medio livello. Questa opzione a basso costo offre ai produttori di dispositivi un percorso di migrazione a lungo termine per sostituire i dispositivi LTE CAT4+, aumentando l’adozione del 5G e consentendo una transizione più rapida verso una rete 5G unificata.

Oltre a Snapdragon X35, Qualcomm Technologies ha annunciato anche Snapdragon X32 5G Modem-RF System, una soluzione modem-antenna costruita per ridurre la complessità e alimentare dispositivi NR-Light efficienti dal punto di vista dei costi.

“Snapdragon X35 riunisce le principali innovazioni 5G che ci si aspetta dal leader mondiale del wireless. Il primo modem 5G NR-Light al mondo è caratterizzato da un design economico e semplificato, con un’efficienza energetica leader, un’ottimizzazione termica e un ingombro ridotto. Snapdragon X35 è pronto ad alimentare la prossima ondata di dispositivi edge intelligenti e connessi e ad abilitare un ampio spettro di utilizzi. Non vediamo l’ora di lavorare con i leader del settore per liberare ciò che è possibile con una piattaforma 5G unificata“, ha dichiarato Durga Malladi, senior vice president e general manager, cellular modems and infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm mette in evidenza quelle che sono le principali innovazioni del sistema modem-RF Snapdragon X35 5G. A partire dal fatto che si tratta del primo modem-RF 5G NR-Light al mondo con una nuova architettura semplificata.

Snapdragon X35, un modem 3GPP Release 17 RedCap con moduli RFIC e PMIC ottimizzati, offre agli OEM nuove funzionalità 5G per creare dispositivi di nuova generazione per una nuova era di casi d’uso. L’architettura flessibile e snella e l’integrazione modem-RF di alto livello garantiscono un’efficienza termica e di potenza superiore, consentendo al contempo un design a fattore di forma ridotto adatto a dispositivi compatti.

Snapdragon X35 – sottolinea ancora Qualcomm – offre un mix unico di funzionalità in termini di velocità di trasmissione dei dati, consumo energetico, complessità e ingombro ridotto, necessarie per abilitare in modo economicamente vantaggioso nuovi casi d’uso come i dispositivi IoT industriali entry-level, le apparecchiature di accesso wireless fisso di livello massivo per i consumatori, i pc connessi di livello massivo e i dispositivi IoT consumer 5G di prima generazione, come gli occhiali direct-to-cloud e gli indossabili premium.

Grazie al supporto sia per l’LTE che per il 5G NR-Light, Snapdragon X35 è retrocompatibile e a prova di futuro, consentendo agli OEM di sviluppare dispositivi che coesistono con un’ampia gamma di classi di dispositivi 4G e 5G, contribuendo alla scalabilità dei servizi 5G NR-Light.

Snapdragon X35 è dotato di tecnologie modem-RF avanzate che mirano a ridurre significativamente il consumo energetico, a migliorare la copertura 5G, a ridurre la latenza, ad aumentare la durata della batteria e a migliorare la velocità di uplink:

Qualcomm QET5100 Envelope Tracking

Tecnologia Qualcomm Smart Transmit

Qualcomm 5G Ultra-Low Latency Suite

Qualcomm 5G PowerSave Gen 4

Inoltre, Snapdragon X35 supporta il GNSS a doppia frequenza (L1+L5) per offrire un posizionamento preciso adatto a nuovi casi d’uso e applicazioni industriali. Grazie al supporto globale, Snapdragon X35 supporta tutte le bande di spettro Sub-6GHz, FDD e TDD, per soddisfare le esigenze di diversi mercati.

Queste innovazioni e altri miglioramenti di Snapdragon X35 sono progettati per alimentare una nuova generazione di casi d’uso e applicazioni, da quelle entry-level a quelle premium.

Il campionamento di Snapdragon X35 e X32 da parte dei clienti – ha annunciato Qualcomm – dovrebbe iniziare nella prima metà del 2023 e il lancio di dispositivi mobili commerciali è previsto per la prima metà del 2024. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito web dell’azienda.