Qualcomm svela due piattaforme audio di nuova generazione

Qualcomm Technologies International ha annunciato due nuove piattaforme audio all’avanguardia: le piattaforme audio Qualcomm S3 Gen 3 e Qualcomm S5 Gen 3.

L’azienda le presenta come le piattaforme più potenti delle rispettive serie, in grado di offrire esperienze sonore superiori ai livelli S5 e S3.

La piattaforma audio Qualcomm S3 Gen 3 è stata progettata per offrire esperienze top ai dispositivi di fascia media grazie al supporto per le soluzioni di terze parti del Qualcomm Voice & Music Extension Program, un ecosistema di provider che offre tecnologie innovative ottimizzate per integrare e migliorare le piattaforme audio Qualcomm.

Queste tecnologie vengono convalidate in anticipo, aiutando gli OEM a bilanciare il time to market e a fornire ai consumatori tutte le funzionalità che desiderano, tra cui il miglioramento dell’udito, l’audio spaziale, la cancellazione dell’eco e l’health tracking.

Nel livello premium, la piattaforma audio Qualcomm S5 Gen 3 e la sua nuova architettura contribuiranno a stimolare l’innovazione degli sviluppatori per offrire esperienze sonore elevate. La piattaforma offre, inoltre, una potenza di calcolo 3 volte superiore e una potenza di intelligenza artificiale 50 volte superiore rispetto al suo predecessore. Ciò consentirà alla piattaforma di alimentare dispositivi in grado di rispondere a come e dove vengono utilizzati, per esperienze sonore reattive e senza soluzione di continuità al lavoro, a casa e in viaggio.

“In tutto il nostro portafoglio ci impegniamo a elevare l’esperienza sonora, dall’ultra-premium con l’S7, al premium con l’S5 e al mid-tier con l’S3. Siamo orgogliosi di annunciare le nostre nuove e potenti Qualcomm S5 e S3, che contribuiranno a guidare una nuova generazione di innovazione audio“, ha dichiarato Dino Bekis, vicepresidente e direttore generale, Wearables and Mixed Signals Solutions, Qualcomm Technologies, Inc.

“I consumatori vogliono funzioni ed esperienze più ricche a prezzi più accessibili e il Qualcomm Voice & Music Extension Program fornirà agli OEM un significativo vantaggio competitivo e una maggiore capacità di differenziazione, grazie all’ampio accesso ad alcune delle tecnologie audio più innovative al mondo. Inoltre, per i dispositivi di fascia alta, la nuova architettura dell’S5 Gen 3 e le maggiori capacità di intelligenza artificiale offrono agli OEM una piattaforma per sviluppare dispositivi intelligenti in grado di monitorare l’ambiente dell’utente, oltre all’utilizzo del dispositivo, e di rispondere di conseguenza“.

“Siamo entusiasti di presentare il primo dispositivo al mondo dotato di piattaforma audio Qualcomm S3 Gen 3“, ha dichiarato Vivo, tramite un suo portavoce. “Utilizzando questa potente piattaforma, porteremo ai nostri clienti un ascolto musicale di qualità audiofila, in modo che possano sentire la loro musica esattamente come l’artista l’ha concepita. Restate sintonizzati per il lancio“.

Per ulteriori informazioni sulle piattaforme audio Qualcomm S3 Gen 3 e Qualcomm S5 Gen 3 e per saperne di più sul Qualcomm Voice & Music Extension Program, è possibile consultare il sito ufficiale di Qualcomm.