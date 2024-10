Qualcomm Snapdragon 8 Elite, arriva su mobile la CPU di nuova generazione

In occasione dello Snapdragon Summit, Qualcomm Technologies ha presentato la piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, che l’azienda definisce “il system-on-a-chip mobile più potente e più veloce di sempre”. Le principali piattaforme mobile di Qualcomm – spiega inoltre l’azienda – assumono ora il nome Elite, a dimostrazione del significativo progresso che rappresenta per il settore.

La piattaforma presenta tecnologie all’avanguardia, come la CPU Qualcomm Oryon di seconda generazione, la GPU Qualcomm Adreno e la NPU Qualcomm Hexagon potenziata, tutte in grado di offrire un significativo miglioramento delle prestazioni. Queste innovazioni consentono a Snapdragon 8 Elite di rivoluzionare l’esperienza degli utenti dei loro dispositivi, rendendo le applicazioni di IA generativa multimodale on-device una realtà per gli smartphone con processore Snapdragon.

Tali tecnologie rendono possibili inoltre numerose altre esperienze, tra cui nuove funzionalità della fotocamera, attraverso il potente AI-ISP di Qualcomm, nonché esperienze di gaming di alto livello, navigazione web ancora più veloce e molto altro ancora.

“Siamo entusiasti di portare per la prima volta la potenza di Qualcomm Oryon sulle nostre piattaforme mobili Snapdragon. All’inizio di quest’anno abbiamo debuttato nel mondo dei PC, offrendo agli utenti esperienze straordinarie e una durata della batteria senza precedenti, stimolando al tempo stesso il settore e attirando l’attenzione dei consumatori.

Oggi, la seconda generazione della CPU Qualcomm Oryon debutta nella nostra piattaforma mobile di punta: si tratta di un grande passo in avanti e ci aspettiamo che i consumatori siano entusiasti delle nuove esperienze rese possibili dalla nostra tecnologia CPU”, ha dichiarato Chris Patrick, senior vice president e general manager of mobile handsets, Qualcomm Technologies, Inc.

“Grazie alle capacità di CPU, GPU e NPU leader del settore, Snapdragon 8 Elite offre un netto miglioramento delle prestazioni e dell’efficienza energetica. Inoltre, rivoluziona l’esperienza mobile offrendo un’intelligenza artificiale generativa personalizzata e multimodale direttamente sul dispositivo, consentendo la comprensione del parlato, del contesto e delle immagini finalizzate a migliorare qualsiasi attività, dalla produttività alla creatività, dando priorità alla privacy dell’utente”.

Maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina web dedicata e nella scheda prodotto di Snapdragon 8 Elite. Ulteriori informazioni, repliche di live stream e contenuti dell’evento sono disponibili anche su Snapdragon Summit Event Hub.