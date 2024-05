Qualcomm espande l’AI Hub e lancia Snapdragon Dev Kit per Windows

In occasione del Microsoft Build 2024, Qualcomm Technologies ha annunciato l’espansione del Qualcomm AI Hub per supportare le piattaforme Snapdragon X Series, riducendo il time-to-market per gli sviluppatori e sbloccando i vantaggi dell’intelligenza artificiale generativa on-device per i PC Windows di prossima generazione. Inoltre, gli sviluppatori possono ora sviluppare i propri modelli di intelligenza artificiale e ottimizzarli per l’esecuzione direttamente on-device. La capacità di eseguire modelli di intelligenza artificiale on-device offre vantaggi significativi, tra cui reattività superiore, maggiore privacy, maggiore affidabilità ed esperienze più personalizzate per gli utenti.

“Con il supporto delle piattaforme Snapdragon X Series nel Qualcomm AI Hub, stiamo fornendo agli sviluppatori la flessibilità e la potenza necessarie per creare applicazioni AI innovative per i PC Windows di prossima generazione”, ha affermato Durga Malladi, Senior Vice President e General Manager of Technology Planning and Edge Solutions, Qualcomm Technologies, Inc. “Ci impegniamo a fornire agli sviluppatori gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per sfruttare tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa on-device”.

Qualcomm AI Hub – spiega l’azienda – è la soluzione ideale per gli sviluppatori per trovare risorse, strumenti e servizi pensati per consentire prestazioni AI on-device superiori e dispone di una libreria in continua crescita di oltre 100 modelli AI pre-ottimizzati, disponibili anche su Hugging Face e GitHub. Inoltre, Qualcomm AI Hub ora consente agli sviluppatori di “Bring Your Own Model” (BYOM), con la possibilità di caricare, ottimizzare e compilare i propri modelli appositamente per le piattaforme Snapdragon e Qualcomm, incluso il supporto per tutti i framework chiave come PyTorch, TensorFlow e ONNX. Gli sviluppatori possono facilmente testare e convalidare i modelli su dispositivi ospitati nel cloud, in meno di cinque minuti e utilizzando poche righe di codice. Semplificando il processo di ottimizzazione e verifica del modello, gli sviluppatori potranno risparmiare tempo e fatica, accelerando i cicli di sviluppo e distribuzione e agevolando iterazioni più rapide.

I principali OEM di PC a livello mondiale, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface e Samsung, lanceranno PC basati sulle piattaforme di elaborazione Snapdragon X Elite e/o X Plus, consentendo agli sviluppatori di utilizzare Qualcomm AI Hub per offrire esperienze superiori a questa nuova generazione di dispositivi.

Le piattaforme Snapdragon X Series supportano un’ampia gamma di strumenti di sviluppo AI. Grazie alle profonde integrazioni con ONNX Runtime e Hugging Face Optimum, nonché al supporto di Llama.cpp, gli sviluppatori possono ora eseguire migliaia di modelli sulle piattaforme Snapdragon X Series e creare applicazioni Windows basate sull’intelligenza artificiale.

Gli sviluppatori possono anche apprendere di più sull’intelligenza artificiale on-device e come implementarla nelle loro applicazioni in questo corso online offerto da DeepLearning.AI in collaborazione con Qualcomm Technologies.

Qualcomm accelera lo sviluppo di app per PC IA di prossima generazione con Snapdragon Dev Kit per Windows

Inoltre, sempre in occasione di Microsoft Build, Qualcomm Technologies, in collaborazione con Microsoft, ha annunciato anche lo Snapdragon Dev Kit per Windows, un PC compatto con tecnologia Snapdragon X Elite, progettato specificatamente per gli sviluppatori che creano o ottimizzano app ed esperienze per la prossima generazione di PC con Intelligenza Artificiale.

Con un’ampia gamma di laptop dotati di tecnologia Snapdragon X Series in arrivo sugli scaffali a breve, gli sviluppatori avranno accesso a una nuova tecnologia innovativa che consentirà loro di creare esperienze software e di intelligenza artificiale completamente ottimizzate.

Utilizzando la toolchain nativa di Windows su Snapdragon, incluso Visual Studio/VSCode e molti altri runtime, librerie e framework, il Dev Kit consente agli sviluppatori di adattare e ricompilare rapidamente le applicazioni Windows in modo nativo per Snapdragon, contribuendo a offrire agli utenti PC la migliore esperienza possibile. Lo Snapdragon Dev Kit per Windows presenta una speciale edizione accelerata per sviluppatori del processore Snapdragon X Elite, insieme alle porte ed un design progettato per essere compatibile con i sistemi multi-monitor degli sviluppatori.

“Lo Snapdragon Dev Kit per Windows è stato creato appositamente per accelerare la prossima generazione di applicazioni AI on-device per PC”, ha affermato Kedar Kondap, Senior Vice President and General Manager of Compute and Gaming, Qualcomm Technologies, Inc. “Questo sistema offre gli sviluppatori l’accesso alla nostra potente CPU Qualcomm Oryon e alla NPU 45 TOPS, in modo che possano creare le app AI del futuro.”

Lo Snapdragon Dev Kit per Windows è disponibile oggi in preordine, con disponibilità al dettaglio il 18 giugno. Costerà 899,99 dollari.