Qonto integra pagoPA per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione

La soluzione di gestione finanziaria aziendale Qonto, ha annunciato il lancio dell’integrazione con pagoPA, la piattaforma nazionale di pagamento per tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti, nata con l’obiettivo di offrire una maggiore facilità d’uso e di navigazione e, al contempo, molteplici opzioni di pagamento.

Il lancio di questa feature – sottolinea l’azienda – rappresenta un’ulteriore conferma della capacità di Qonto di rilasciare funzionalità ad hoc per rispondere alle specifiche necessità di professionisti e PMI italiani.

L’integrazione pagoPA è già disponibile per tutti i clienti Qonto che possono così effettuare qualsiasi tipo di pagamento verso la Pubblica Amministrazione e altri enti (ad esempio utility) con una user experience di prim’ordine direttamente dai propri conti evitando di dover passare attraverso piattaforme bancarie tradizionali o uffici postali fisici, per effettuare operazioni come pagare bollettini, multe e bollette.

In particolare è possibile inserire dati di pagamento, rivedere e confermare operazioni, generando una prova di pagamento e aggiornando contemporaneamente la sezione contenente lo storico dei pagamenti con la transazione.

Qonto sottolinea che pagoPA offre evidenti vantaggi rispetto ai metodi di pagamento tradizionali quali ad esempio bonifici, bollettini e F24, ed è già stato definito dalle normative vigenti come il modo obbligatorio per accettare pagamenti per tutte le istituzioni pubbliche.

A conferma di ciò, una recente indagine condotta dall’Istituto Piepoli per Fondazione Italia Digitale ha raccontato come l’86% degli italiani ritenga importante che la Pubblica Amministrazione sia digitale e che il 53% di essi già utilizza strumenti digitali per il pagamento dei tributi.

“L’ambizione di Qonto è quella di diventare la soluzione all-in-one per PMI e professionisti, attraverso l’allargamento e la localizzazione delle funzionalità per effettuare e ricevere pagamenti. È in quest’ottica che abbiamo integrato pagoPA all’interno della nostra offerta per i nostri clienti italiani, per abilitare funzionalità di pagamento sempre più semplici, sicure e complete.

L’iniziativa si inserisce quindi nella strategia di rendere i nostri prodotti, servizi e integrazioni sempre più personalizzati sulla base delle necessità specifiche delle imprese locali nei Paesi in cui operiamo, e specialmente in Italia, vista l’importanza strategica che il nostro Paese ricopre per Qonto”, ha commentato Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia.

