Il cloud di Quid Informatica nel motore di Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo

In una mossa significativa verso la modernizzazione e l’espansione delle sue capacità digitali, Intesa Sanpaolo ha annunciato una collaborazione strategica con Quid Informatica. Questo accordo prevede l’utilizzo della piattaforma Qinetic per rafforzare i servizi di finanziamento sia nel settore retail che in quello delle imprese, segnando un importante passo avanti nel piano industriale e nello sviluppo tecnologico del gruppo bancario.

Il ruolo della piattaforma Qinetic

La piattaforma Qinetic Qinetic è una piattaforma tecnologica avanzata ideata da Quid Informatica per il settore dei servizi finanziari, focalizzata sulla gestione del credito al consumo. Questa piattaforma cloud-ready è stata progettata per supportare l’intero ciclo di vita dei prestiti, dal processo di origination fino alla gestione del post-vendita e all’estinzione del credito. Con una forte enfasi sulla flessibilità e l’integrabilità, Qinetic permette alle istituzioni finanziarie di modernizzare e ottimizzare i loro processi creditizi, garantendo al contempo sicurezza e scalabilità. Essa risponde alle esigenze di un settore in rapida evoluzione, offrendo soluzioni modulari che si adattano alle diverse necessità bancarie e facilitano l’adozione di nuove tecnologie digitali all’interno delle pratiche bancarie tradizionali.

La piattaforma Qinetic, sviluppata da Quid Informatica, è stata scelta come fondamento per l’innovazione digitale di Intesa Sanpaolo. Con oltre 1,6 milioni di rapporti gestiti e più di 20 miliardi di euro in crediti, Qinetic è una piattaforma leader nel mercato del consumer finance. Essa fornisce soluzioni cloud-native che supportano l’intero ciclo di vita del credito, dall’origination fino all’estinzione, passando per il post-vendita. Questa tecnologia all’avanguardia si integra perfettamente con i servizi esistenti della banca, offrendo flessibilità e scalabilità.

Implicazioni dell’accordo per Intesa Sanpaolo

Secondo Enrico Bagnasco, responsabile dell’Area di Coordinamento Group Technology & Services di Intesa Sanpaolo, l’adozione di Qinetic rappresenta un elemento chiave nella strategia della banca per essere pionieri

nell’adozione di soluzioni di core banking basate sul cloud. “L’ambizione di Intesa Sanpaolo è quella di diventare la prima banca di livello tier 1 a implementare completamente le soluzioni di next-generation banking. Qinetic, con le sue capacità modulari e sicure, sarà fondamentale per la modernizzazione dei nostri servizi finanziari,” ha affermato Bagnasco.

Impatto e aspettative di Quid Informatica

Da parte sua, Stefano Bertoli, CEO di Quid Informatica, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione. “Essere selezionati da una banca leader di mercato come Intesa Sanpaolo è un riconoscimento significativo della qualità e dell’innovatività del nostro prodotto. Questo accordo non solo rafforza la nostra posizione di leader nel settore, ma ci stimola anche a migliorare continuamente la relazione tra la banca e i suoi clienti,” ha commentato Bertoli. La filosofia aziendale di Quid è incentrata sulla creazione di valore per i consumatori e le imprese, un obiettivo che trova nuova espressione in questa partnership.

Prospettive future

Con il lancio imminente di nuovi prodotti di finanziamento attraverso la sua banca digitale isybank, Intesa Sanpaolo si posiziona strategicamente per un futuro in cui la tecnologia e la finanza si fondono sempre più. L’implementazione di Qinetic servirà non solo a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle operazioni bancarie, ma anche a elevare l’esperienza del cliente, rendendo i processi più fluidi e accessibili.

L’accordo tra Intesa Sanpaolo e Quid Informatica rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di digitalizzazione del settore bancario italiano. Mentre Intesa Sanpaolo si impegna a mantenere la sua leadership nel digitale e nel fintech, Quid Informatica continua a dimostrare il suo valore come partner essenziale nella trasformazione digitale. Insieme, queste due entità sono pronte a definire il futuro del banking in Italia e oltre.