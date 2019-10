Qonto Carta Plus dà più flessibilità e servizi a professionisti e Pmi

Qonto ha lanciato la nuova Carta Plus, indirizzata a una clientela business, una tipologia di utenti che ha bisogno di maggiore libertà e più flessibilità nella gestione della carta, sia per l'amministrazione diretta del conto e dei fondi dell'impresa che per la gestione delle spese aziendali da parte dei singoli dipendenti del team.

Nello sviluppo dei nuovi servizi di Carta Plus, la banca francese ha potuto contare sui feedback ottenuti da parte dei clienti.

Il rapporto fra Qonto e la propria customer base è infatto molto proficuo, grazie al customer service e alle survery di gradimento.

La Carta Plus di Qonto offre la possibilità di scegliere i metodi di pagamento che meglio si adattano alle proprie esigenze e di affrontare eventuali imprevisti con tranquillità: raddoppia i limiti mensili di prelievo e di spesa, sia online sia offline, rispetto alla Carta One, la prima ad essere lanciata da Qonto, e offre 5 prelievi gratuiti al mese.

Inoltre, per venire incontro ai clienti che utilizzano la carta anche all’estero e sostenere il processo di internazionalizzazione delle Pmi, Qonto ha dimezzato il costo dei pagamenti in valuta estera, bloccando le commissioni all’'1%.

Sempre nell’ottica di assicurare ai clienti Pmie professionisti il massimo focus sulla propria azienda, la Carta Plus di Qonto offre un'assicurazione di tipo premium che raddoppia i massimali relativi ad alcuni eventi, come il ritardo del volo aereo, la perdita o il danneggiamento del bagaglio.

Anche con la nuova carta lanciata oggi, sono offerte tutte le funzionalità di conto corrente previste da ogni piano Qonto, che come sempre può essere attivato online in pochi secondi.

Tra queste le più apprezzate dai clienti sono l'addebito diretto, che garantisce risparmio di tempo, semplicità e velocità nei pagamenti, e l'auto-categorizzazione delle transazioni effettuate con carta, che si traduce nella possibilità di tenere traccia e analizzare più facilmente le proprie spese.

Inoltre, rimane immutato il servizio di supporto offerto, di cui i clienti attuali riconoscono come elemento distintivo il tempo di risposta medio di 15 minuti.