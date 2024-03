QNAP si conferma come un pilastro nel settore delle soluzioni di storage, non solo per l’ampia gamma di prodotti NAS ma anche per l’accento posto su networking, server e formazione.

Secondo Alvise Sinigaglia, Country Manager di QNAP Italia, il successo dell’azienda si radica fortemente nella produzione integrata a Taipei. “Non abbiamo solo l’headquarter a Taiwan, ma l’intera catena di realizzazione dei prodotti. Siamo cresciuti territorialmente nel tempo, e l’Europa gioca un ruolo centrale. Abbiamo l’headquarter europeo in Germania e siamo presenti in Italia, a Roma con la sede centrale, e siamo orgogliosi di ampliare la nostra presenza con la nuova filiale di Milano,” afferma Sinigaglia.

Anche per il 2024, la capillarità territoriale rimane uno dei principali argomenti per QNAP. Questa estesa presenza è fondamentale per offrire il portafoglio di oltre 100 soluzioni NAS della società taiwanese. “È nostro compito seguire e consigliare al meglio clienti e partner. L’evoluzione dei nostri prodotti, sempre più performanti e sofisticati, rende ancor più importante la nostra attività di relazione e formazione,” spiega Sinigaglia.

QNAP ha superato l’offerta di puro storage: switch, server e, soprattutto, soluzioni di cybersecurity affiancano i NAS di ogni tipologia. Nel 2024, QNAP opererà con decisione nello sviluppo di software e hardware adatti ai principali verticali in cui è presente. “Non vogliamo che siano le aziende e i mercati a doversi adattare alle rigidità di una proposta tecnologica. Per noi è essenziale il feedback dei clienti per sviluppare soluzioni tailored sulle loro esigenze,” aggiunge Sinigaglia.

Prestazioni e ridondanza sono veri e propri mantra per QNAP, senza dimenticare il controllo dei costi. Ad esempio, il modello TS-h3077AFU offre RAM DDR5 RADM, CPU Ryzen 7000 e storage full flash di tipo SSD, quindi meno costosi rispetto ai più recenti NVMe.

La scalabilità è altrettanto importante: prodotti come TL-R1200PES-RP e i fratelli TL-R1600PES-RP e TL-R2400PES-RP sono fra loro interconnettibili, permettendo ai clienti di crescere senza dover sostituire l’intero ambiente storage o creare silos fra soluzioni non interoperabili.

“Siamo anche i primi produttori di storage ad adottare le porte Thunderbolt 4: con questo, ampliamo la gamma, rivolgendoci chiaramente a chi opera nel settore video professionale, grazie anche all’uscita HDMI 4K. Per chi cerca il top delle prestazioni in ambito video, TBS-h574TX propone CPU Intel e 5 slot full flash NVMe, oltre a 2 porte Thunderbolt 4, porte LAN 2,5 e 10G, oltre alla transcodifica video HDMI 4K,” continua Sinigaglia.

Sul fronte del networking, QNAP guarda al futuro. “Proponiamo switch con porte a 100G, come il QSW-M7308R-4x. Sappiamo che si tratta di un prodotto di nicchia, ma preferiamo essere pionieri della tecnologia piuttosto che trovarci impreparati di fronte alle richieste dei clienti più esigenti. Noi guidiamo l’innovazione, non la subiamo,” afferma con convinzione il manager italiano.

QNAP è anche, e forse soprattutto, formazione continua . “Abbiamo istituito numerosi corsi, che coprono dalle basi dello storage fino al networking avanzato, come SD-WAN, VLAN e altri, e arrivano alla cybersecurity. Abbiamo un calendario fitto di appuntamenti e i corsi verranno tenuti sia presso la nostra sede che in varie tappe anche attraverso i nostri partner. Come ho già detto, vogliamo essere capillari: non solo con i prodotti, ma anche con la formazione, essenziale per soddisfare i clienti,” conclude Sinigaglia, delineando la visione di un’azienda che valorizza la conoscenza e l’innovazione come chiavi del successo.